Pd Sant’Anna organizza un incontro per parlare dei lavori ‘Piu’

LUCCA – Il circolo PD di Sant’Anna invita tutta la cittadinanza, e in particolare gli abitanti del quartiere di S. Anna, a partecipare all’incontro organizzato dal comune di Lucca per presentare il progetto PIU che riguarda proprio la zona di S. Anna. Sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio i vari progetti di riqualificazione e di miglioramento che trasformeranno radicalmente alcune zone di uno dei quartieri più popolosi della città. Tra questi progetti, alcuni già avviati, altri di prossima partenza, ci sono la realizzazione della rotatoria e del sottopasso davanti porta S. Anna, la riqualificazione di Piazzale Sforza, il completamento della pista ciclabile di viale Puccini, il rifacimento dell’intero complesso in viale Einaudi, sede del distretto socio sanitario di S. Anna.

Tali interventi, nell’ambito del progetto dei quartieri social, creeranno nuovi spazi di aggregazione e riqualificherà zone oggi degradate o abbandonate, rendendo vivibili e fruibili a tutta la cittadinanza spazi e impianti di strategica importanza.

Il circolo PD di Sant’Anna aderisce e promuove con soddisfazione e orgoglio l’assemblea pubblica di questa sera (ore 21 Auditorium Nuovo Centro Parrocchiale, via Togliatti, 53). Come detto, saranno illustrati nel dettaglio tutti questi progetti, frutto della essenziale collaborazione e compartecipazione di tutti i cittadini e i comitati di quartiere, che hanno contribuito all’individuazione delle opere da realizzare, nonché della efficace interazione tra amministrazione comunale e governo centrale che ha permesso di sfruttare le risorse stanziate dai governi Renzi e Gentiloni (solo per S. Anna si tratta di circa 8 milioni di euro) proprio al fine di riqualificare le periferie delle città.

Con questo spirito, inoltre, si accingono a prendere avvio anche i progetti su altri due quartieri strategici della prima periferia, S. Vito e S. Concordo, per i quali auspichiamo che il processo di interazione e collaborazione tra popolazione e amministrazione possa essere sempre più promosso e incentivato.

Circolo PD Sant’Anna