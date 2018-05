Pd Ponte a Moriano: Alessandro Ugolini sulle questioni del comitato di paese

PONTE A MORIANO – <<Un momento di confronto importante che pone le premesse per un salto di qualità vero nel decoro e nella vivibilità del Piaggione>>. Sono le parole di Alessandro Ugolini, segretario del circolo Pd di Ponte a Moriano, all’indomani dell’assemblea pubblica tenuta dall’amministrazione comunale alla presenza di numerosi cittadini della frazione per illustrare il progetto di riqualificazione del paese.

<<Finalmente – prosegue Ugolini – si torna a dare attenzione alle periferie, ringrazio gli assessori Marchini e Bove per la disponibilità dimostrata nell’incontro di venerdì sera e il comitato paesano per il lavoro incessante di stimolo e raccordo che ha svolto>>.

<<Nella bozza di progetto illustrata ai cittadini sono presenti molti elementi utili al miglioramento della qualità della vita del paese: oltre al ripristino di un sistema di illuminazione efficiente e sicuro, anche la realizzazione di una pista ciclabile, il recupero di spazi a verde con panchine, stalli per le auto, il rifacimento dei marciapiedi. La riunione è stata importante per capire le reali esigenze degli abitanti, le varie fasi dell’iter realizzativo saranno accompagnate dalla supervisione del comitato secondo una modalità partecipativa di redazione del progetto>>.

<<Segnalo inoltre come la realizzazione di questo progetto si accompagni ad altri interventi significativi e attesi dell’amministrazione comunale a beneficio del paese, quali l’introduzione del biglietto unico per gli autobus e la riqualificazione della passerella pedonale di collegamento tra il Piaggione e Valdottavo in via di conclusione. Nei prossimi giorni – conclude Ugolini – come circolo Pd di Ponte a Moriano ci riuniremo per fare il punto sulle realizzazioni completate e stilare un elenco dei prossimi obiettivi da aggiungere per la ex circoscrizione 8>>.