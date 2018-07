PD Pietrasanta: “Se Neri procede con la querela di Vannucci, avrà tutto nostro il sostegno”

PIETRASANTA – Se il nostro capogruppo Neri deciderà di procedere con la querela nei confronti del consigliere Giacomo Vannucci, avrà tutto il sostegno da parte del PD Pietrasanta.

In passato anche i nostri consiglieri sono stati minacciati di querela, perché talvolta non è stata gradita o ritenuta scomoda l’attività da essi portata avanti.

Nel caso in questione siamo invece di fronte a un modo di fare politica fondato sulla menzogna e la diffamazione dell’avversario, contrario al normale e civile confronto politico, un atteggiamento al quale va posto un argine, se vogliamo fermare la deriva dell’antipolitica e l’allontanamento delle persone dalla partecipazione alla cosa pubblica.

Siamo generalmente contrari all’uso della querela nel dibattito politico, ma riteniamo che quando si fanno certe affermazioni o basse insinuazioni, volte alla diffamazione e a sminuire l’avversario, sia necessario e doveroso farvi ricorso per tutelare la propria dignità, di persone prima che di amministratori e rappresentanti pubblici.

Quanto al Senatore Mallegni, sceso in campo in difesa di Vannucci dando dell’immigrato al nostro capogruppo pensando così di offenderlo, gli consigliamo di fare attenzione al linguaggio, perché con le sue parole non insulta solo Neri, ma tante persone che nel corso di questi anni hanno scelto di vivere a Pietrasanta; questi non sono cittadini di serie b e siamo sicuri che alla nostra città ci tengono anche di più di chi l’ha usata come trampolino di lancio e abbandonata, visto che hanno deciso di venire ad abitare qui.

Ettore Neri

capogruppo del PD Pietrasanta