Pd Centro Storico: un incontro il 24 aprile su ‘Fascismo di ieri, Fascismo di oggi’

LUCCA – Il risultato del 4 marzo dimostra che la campagna contro la politica e i partiti, contro le istituzioni, le forme e i principi della democrazia iniziata ai tempi di Mani Pulite e proseguita con il Vaffa di Grillo, ha conseguito il suo obbiettivo. Oggi in Italia c’è una maggioranza di persone che pensano che legalità significhi autoritarismo, che i diritti e le garanzie siano un ostacolo e che per sconfiggere il crimine occorre soltanto riempire le carceri. La democrazia rappresentativa, quella descritta nella Costituzione, è in forte crisi. Occorre fermarsi a riflettere sui rischi che si corrono, ricordando ciò che è già avvenuto una volta. Per questo il Circolo Centro Storico del PD promuove Martedì 24 aprile alle ore 21 un incontro pubblico con il prof. Paolo Buchignani dal titolo “Fascismo ieri, fascismo oggi”. L’incontro è dedicato al ricordo di Roberto Bartolozzi, lavoratore Teti che, intercettato in via S.Croce dai fascisti dell’Ufficio Politico Investigativo,venne colpito a morte con colpi di mitra e derubato da due fascisti della X MAS alle 22.30 del 29 Giugno 1944 in via S.Quirico presso l’ex Cinema Littoria. La mattina seguente la morte al Campo di Marte, dove era stato portato dalla pietà di alcuni lucchesi. Roberto Bartolozzi èstato una delle tante persone che si sono sacrificate per la libertà e la dignità delle nostra Patria. Offriamo il ricordo del suo sacrificio a chi, anche nella nostra città, osa parlare di “fascismo moderno”.

Roberto Panchieri

Segretario Circolo Centro Storico del PD