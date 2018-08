Pci Lucca e Versilia: ‘Incendio di Pietrasanta: chi rispetta le regole, nel nostro Paese, viene deriso’

MASSAROSA – Ora che la nostra festa di Partito è finita e dopo che è stata confermata la cessazione dell’allarme originato dall’incendio dello scorso venerdì 3 agosto nel comune di Pietrasanta, alcune osservazioni le vogliamo fare.

Non vogliamo entrare nel merito, che non ci compete, del susseguirsi degli avvisi ai comuni della Versilia di ASL e ARPAT e delle successive ordinanze dei sindaci che di fatto facevano divieto di sostare in luoghi aperti, della tempistica, dell’opportunità, ecc. ecc.

Vogliamo invece soffermarci su un altro aspetto: la nostra festa di Montramito, in ottemperanza all’ordinanza del sindaco di Massarosa, la sera di venerdì 3 è rimasta chiusa. Questa scelta sofferta ma obbligata per un Partito che fa della legalità e della tutela della salute pubblica una delle proprie bandiere, ci ha procurato un danno economico enorme. Tuttavia lo abbiamo fatto per il rispetto delle istituzioni, della cittadinanza e delle autorità. Ci risulta, per contro, che molti detrattori delle feste e delle sagre se ne sono guardati bene dall’osservare l’ordinanza, tenendo aperte le loro attività commerciali e di spettacolo all’aperto.

Così, come spesso accade nel nostro Paese, chi rispetta le regole diventa quello più penalizzato e talvolta deriso. Chi è furbo e irrispettoso delle regole invece è premiato.

Noi continuiamo a pensare che fare politica, comunque si è collocati, richiede rigore, serietà ed esempio. Questo è il senso e la funzione delle nostre scelte. Forse sarebbe il caso che tutti i cittadini cominciassero a valutare, anche da questi aspetti, il modo di fare politica che non è uguale per tutti. Occorre ripristinare nel Paese il senso della correttezza, della serietà e del rigore in contrapposizione all’opportunismo e alla ricerca del consenso a tutti i costi che ci sta inesorabilmente avvelenando.

Siamo comunque orgogliosi di aver potuto realizzare, anche quest’anno, la nostra festa di Partito che, grazie al lavoro di decine e decine di volontari, ha offerto momenti di svago e divertimento insieme ad un denso e partecipato programma di approfondimento politico.

Segreteria di Federazione Pci Lucca-Versilia