Patto di collaborazione tra il comune di Capannori e Presepe Vivente di Ruota

CAPANNORI – L’associazione Presepe Vivente di Ruota 1990 si prenderà cura e gestirà un’area di proprietà comunale situata nella frazione di Ruota compresa a nord dalla piazzetta-parcheggio all’ingresso del paese e Via Chiudenda a sud, grazie ad un patto di collaborazione siglato stamani (martedì) nella sede del Comune tra l’amministrazione comunale e l’associazione, alla presenza dell’assessore ai beni comuni Matteo Francesconi e dei rappresentanti del Presepe Vivente di Ruota, il presidente Giorgio Mei e Damiano Paolini.

Secondo il patto, che avrà durata triennale e sarà realizzato nel rispetto del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, i volontari dell’associazione Presepe Vivente di Ruota 1990 si impegnano a curare e a valorizzare l’area messa a disposizione dal Comune con l’obiettivo di rendere questo luogo punto di riferimento per l’associazione e per tutta la cittadinanza. In particolare l’associazione si occuperà della pulizia e del decoro dell’area, della tutela delle specie arboree presenti e della salvaguardia dell’accessibilità dell’area per renderla fruibile a tutti.

Da parte sua il comune di Capannori assicurerà la propria collaborazione e disponibilità per le necessità tecnico-operative

«Siamo molto soddisfatti che i nostri cittadini stiano dimostrando in modo concreto di avere a cuore i beni comuni e la loro corretta manutenzione dimostrando un grande senso civico – afferma l’assessore ai beni comuni Matteo Francesconi-. Grazie a questo patto in particolare sarà recuperata, valorizzata e messa a disposizione della comunità un’area della frazione di Ruota finora non utilizzabile. Ringrazio l’associazione Presepe Vivente di Ruota 1990 per la disponibilità dimostrata auspicando che anche altre associazioni e realtà locali vogliano collaborare con l’amministrazione comunale nel prendersi cura dei beni comuni di Capannori».

Una volta ripulita e recuperata l’area situata vicino al parcheggio all’ingresso della frazione potrà essere utilizzata sia per le manifestazioni che da anni vengono realizzate a Ruota sia per momenti di aggregazione e relax dei cittadini.