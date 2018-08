Patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza in Garfagnana: prosegue l’operazione ‘Estate sicura’ dei carabinieri

GARFAGNANA – Anche questo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana sono stati impegnati nell’operazione ‘Estate sicura’, mirata a garantire un periodo estivo caratterizzato da una maggiore sicurezza.

Al termine dei controlli del fine settimana sono state elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni varie e sono state ritirate 5 patenti.

Inoltre, i militari della Stazione di Borgo a Mozzano hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria una donna di 57 anni, di Gallicano che dovrà rispondere di lesioni colpose, a seguito di un incidente stradale. La donna, infatti, attorno all’una di domenica, ha investito un motociclo sulla Sp 40 a Mologno, nel comune di Barga attorno all’una di domenica. Il motociclo – che procedeva nel senso di marcia opposto – aveva a bordo un ragazzo alla guida e la sua fidanzata. Proprio la ragazza è stata quella che ha avuto la peggio e ha riportato delle lesioni gravi, giudicate guaribili in 30 giorni dai medici del pronto soccorso di Lucca.

I militari dell’Arma, nel corso dei rilievi, hanno effettuato il test con l’etilometro alla donna alla guida dell’auto e l’hanno trovata con un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge: la donna pertanto è stata sanzionata per guida in stato di ebbrezza, con sanzione accessoria del ritiro della patente e del fermo amministrativo dell’auto.

La stazione di Castelnuovo invece a Molazzana in via per Monteperpoli ha denunciato in stato di libertà per ebbrezza alcolica, un uomo di 42 anni di Barga, il quale, mentre era alla guida dell’auto, è stato sottoposto a un controllo della circolazione e all’accertamento con l’etilometro ed è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. All’uomo è stato ritirata la patente.

Il Nucleo radiomobile, invece, ha svolto su tutto il territorio varie verifiche con l’etilometro in dotazione, ritirando 3 patenti ad altrettanti automobilisti della zona, colti alla guida delle proprie auto in stato di ebbrezza alcolica.