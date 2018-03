Pasti senza glutine per le scuole di Massarosa con le nuove attrezzature in dotazione

MASSAROSA – Sono state consegnate alle cucine comunali le nuove attrezzature acquistate grazie ad un finanziamento di circa 5mila 300 euro, concesso dalla Ausl Toscana Nord Ovest-Dipartimento di Igiene-Alimenti e Nutrizione.

Si tratta di 170 pezzi tra contenitori isotermici, anche monoporzione, per il trasporto dei pasti senza glutine, bacinelle gastronorm di varie dimensioni sempre per il mantenimento e la non contaminazione dei singoli pasti, pentole, padelle teglie dotate di particolari coperchi per l’isolamento dei cibi durante la cottura e attrezzature varie come mixer, coltelli e stoviglie per garantire una preparazione assolutamente incontaminata dei pasti per i soggetti intolleranti al glutine.

«Un finanziamento – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Stefano Natali – ottenuto grazie la partecipazione al progetto “Interventi per migliorare l’offerta e l’erogazione dei pasti senza glutine nelle mense scolastiche pubbliche”,a cui il nostro ufficio scuola aveva partecipato, che garantirà una maggiore sicurezza nell’erogazione dei pasti ai bambini con intolleranza al glutine» .