Passione per lo sport e solidarietà in campo insieme per il ‘Basket Day 2018’

LUCCA – Anche quest’anno torna il Basket Day, il tradizionale appuntamento che unisce la passione per lo sport con la solidarietà. Un’edizione in grande stile, questa targata 2018, poiché assieme alla Croce Verde di Lucca scenderanno in campo entrambe le formazioni cittadine: Geonova Lucca e Gesam Le Mura. L’iniziativa si svolgerà domenica 14 gennaio, a partire dalle ore 18.00, presso il PalaTagliate di Lucca.

Alle ore 18.00 sarà di scena la squadra femminile campione d’Italia Gesam Le Mura: le ragazze di coach Barbiero, infatti, affronteranno Fixi Piramis Torino, per la 5^giornata di ritorno della serie A1.

A seguire, il parquet verrà calcato dai giocatori della Geonova Lucca. Guidati da Giuseppe Piazza, i cestisti lucchesi affronteranno in casa il Synergy Valdarno. L’incontro, valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato C Gold, vedrà la palla a due alle ore 20.30.

Durante l’intervallo lungo di ciascuna partita si ripeterà l’iniziativa “UN CANESTRO IMPOSSIBILE”: quindici persone, estratte a sorte tra gli spettatori, potranno tentare di realizzare un canestro con un singolo tiro dalla lunetta più lontana. Alto coefficiente di difficoltà, ma la ricompensa sarà adeguata: chi riesce nell’impresa verrà premiato con un week-end per due persone in una località italiana.

Il ricavato degli incassi verrà devoluto alla Croce Verde P.A. di Lucca e sarà destinato all’acquisto di un life-pack, un defibrillatore multiparametrico da installare a bordo di un’autoambulanza. In occasione del Basket Day, l’associazione esporrà all’entrata del palazzetto il nuovo automezzo di tipo A, inaugurato lo scorso 16 dicembre.

Si ricorda inoltre che all’interno della struttura sarà allestito un punto di raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e di giocattoli, per aiutare le numerose famiglie bisognose della città e regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.

Geonova Lucca, Gesam Le Mura, Croce Verde: una tripla vincente, per una bella giornata di sport e solidarietà.