Pasquetta all’Oasi del Bottaccio di Castelvecchio di Compito

CAPANNORI – Lunedì 2 aprile è in programma l’iniziativa ‘Pasquetta in oasi’, ovvero l’apertura straordinaria dell’Oasi Wwf Bosco del Bottaccio di Castelvecchio di Compito. In programma due visite guidate alle ore 11 e alle ore 14.30 con ritrovo 30 minuti prima all’ingresso dell’area naturalistica.

Una visita aggiuntiva quella del giorno di Pasquetta al calendario di visite guidate ‘Oasi aperta’ promosso dalComune di Capannori e Wwf Alta Toscana Onlus in programma ogni domenica, compresa domenica 1° aprile, fino al prossimo 13 maggio in orario 11 e 14.30. L’oasi è immersa in un suggestivo paesaggio caratterizzato da un bosco e una zona umida che testimoniano quello che un tempo era il paesaggio delle pianure interne della Toscana.

Ingresso: gratuito per residenti nel Comune di Capannori, soci WWF e bambini sotto i 12 anni, 3 euro per tutti gli altri.

Per informazioni WWF Alta Toscana Onlus: 349 43403903 – 349 8542253

boscobottaccio@nullwwf.it