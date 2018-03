Pasqua: tutte le celebrazioni pasquali nel centro storico

LUCCA – Calendario delle celebrazioni delle Palme e della Settimana Santa 2018. La Comunità Parrocchiale del Centro Storico di Lucca vive la settimana santa in modo unitario e strettamente legata con l’arcivescovo che presiede tutti i riti e le celebrazioni di questa settimana. Per questo tutte le celebrazioni e la Veglia di Pasqua si svolgono nella chiesa Cattedrale con il vescovo Italo.

25 MARZO DOMENICA DELLE PALME

ore 10,00 in S. Michele: benedizione dell’olivo, processione e, a seguire, S. Messa in Cattedrale Oggi non viene celebrata la messa a S. Michele (ore 10,30)

SETTIMANA SANTA

28 MERCOLEDÌ ore 17,30 in Cattedrale: S. Messa con la Consacrazione degli Olii Santi

29 GIOVEDÌ SANTO ore 18,30 in Cattedrale: Celebrazione Eucaristica “nella Cena del Signore”

ore 21,00 in S. Paolino: S. Messa e dopo la messa tempo di adorazione fino alla mezzanotte

30 VENERDÌ SANTO: giorno di digiuno e di penitenza

ore 18,30 in Cattedrale: Celebrazione della Passione del Signore

ore 20,45: Via Crucis da Piazza della Misericordia per via Fillungo fino a S. Frediano

31 SABATO SANTO: ore 22,00 in Cattedrale: Santa Veglia Pasquale

1 DOMENICA PASQUA DI RISURREZIONE messe con orario festivo

Confessioni:

lunedì 26 e martedì 27

san Giusto dalle 9,30 alle 12

san Paolino dalle 19 alle 22 (dalle 21-22 celebrazione comunitaria della Penitenza)

mercoledì 28

san Giusto dalle ore 9,30 – 12 alle 15,00 – 17,00

san Leonardo in Borghi 9,30 – 12,00 e 15 – 17,00

giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31

san Leonardo in Borghi 9,30 – 12 e 15 – 17,30

san Giusto dalle ore 9,30 alle 17,30 ininterrottamente.