Pasqua in Versilia: tre giorni di eventi all’Ostras aspettando il Polo Beach Cup

MARINA DI PIETRASANTA – Pasqua in Versilia all’Ostras Beach Club. Musica, dj set, glamour, animazioni spettacolari, super-modelle, brand internazionali, il primo beach day della stagione sulla spiaggia e molto altro ancora all’Esclusive Club di Marina di Pietrasanta (Lu) di Alessandro Mazzucco che torna, dopo la pausa invernale, con una potentissima tre giorni di eventi fatta su misura per chi è alla ricerca di un assaggio di estate (info e prenotazioni al 0584.267170 e 392.9694108. Sito HYPERLINK “http://www.ostrasbeach.com” www.ostrasbeach.com). Primo appuntamento sabato 31 marzo con il party ufficiale di apertura della nuova stagione ad alto tasso di intrattenimento: decollo con l’aperitivo (dalle 21.00 con ingresso con consumazione), seguito dalla superlativa cena con musica live tra specialità di terra e mare e dalla mezzanotte in poi dalla più bella musica del panorama internazionale con il dj set griffato Ostras Beach.

E’ la Pasqua della Versilia quella in agenda domenica 1 aprile tra sabbia, bollicine e lifestyle con il generoso aperitivo da consumare con vista sul mare, il live dinner con Eliza G. by Sony Music e l’energia della consolle formata da Dj Saint Paul, Dj Andrew C e la voce di Eleonora Rossi Samuele Sbrighi. Special Guest l’animazione musicale by bunker con Matte Casalini, Matt Bann Moreno e Marketto. La festa si sposta sulla spiaggia lunedì 2 aprile, con il beach day, il primo dell’anno: 12 ore di musica, food, drink, intrattenimento no-stop tra tende, salsedine ed il primo sole. Da segnalare la quattro giorni del Ostras Polo Beach Cup, il torneo internazionale di Polo in calendario dal 24 al 29 aprile sul campo gara di Focette tra cavalli, cavalieri, mondanità, fashion show, show cooking e l’appendice gustosa di NaviGusto che unisce la passione per il mare, la nautica, il cibo ed il vino.

Informazioni e programma completo su pagine facebook, Instagram e sito HYPERLINK “http://www.ostrasbeach.com” www.ostrasbeach.com