Partono i lavori del lotto lucchese della pista ciclo-pedonale della via Francigena

LUCCA – Dopo l’avvio a ottobre scorso del primo lotto della pista ciclo-pedonale della via Francigena che collegherà, una volta ultimata, Lucca e Capannori passando dall’ospedale San Luca, adesso apre il cantiere per il secondo lotto degli interventi, che si concentrerà sul territorio comunale lucchese.

«Si tratta di un lavoro importante – spiega l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini – che è reso possibile grazie alla collaborazione fra il due Comuni di Lucca e Capannori e che vede un investimento complessivo di 534mila euro. Al termine di questi cantieri, prevista per l’estate, sarà possibile andare da Lucca a Capannori, e viceversa, a piedi o in bici muovendosi in sicurezza».

Mentre dunque procedono i lavori sul versante di Capannori, la prossima settimana sarà dato avvio al cantiere sul territorio lucchese, partendo dalla via Vecchia Romana, al confine fra i due Comuni, e procedendo poi lungo via dei Paladini fino all’incrocio con via Silvana Sciortino (la nuova strada di collegamento tra il San Luca e la via Romana), dove la pista si immetterà sulla ciclabile già esistente e che conduce all’ospedale. I lavori dureranno circa due mesi. La pista sarà rialzata rispetto al piano di circolazione delle auto e l’intero tracciato sarà dotato di illuminazione pubblica.

«La pista ciclo-pedonale della via Francigena interesserà in futuro tutti i cittadini di Lucca e della Piana – aggiunge l’assessore alla mobilità Gabriele Bove – visto che il progetto complessivo, che sarà realizzato a lotti funzionali, prevede il collegamento fino ad Altopascio. Si tratta di un’infrastruttura notevole che dà la possibilità di promuovere e incentivare il cambiamento degli stili di vita, puntando su forme di mobilità alternative alle auto».

La realizzazione della pista ciclabile, per ragioni di spazio e di sicurezza del tracciato comporterà, come già annunciato in occasione dell’avvio dei lavori al primo lotto, l’istituzione del senso unico in un tratto della via Vecchia Romana e di via dei Paladini, nella frazione di Antraccoli. In questi giorni è già stata predisposta la segnaletica necessaria e il cambiamento alla viabilità della zona scatterà a partire da venerdì prossimo (20 aprile). In particolare sarà istituito il senso unico di circolazione in via Vecchia Romana, nel tratto compreso fra la strada provinciale 27 della Madonnina e l’incrocio con via dei Paladini, con direzione di marcia da Capannori verso Lucca. Il senso unico interesserà anche la via dei Paladini, nel tratto che va dall’incrocio con via Vecchia Romana fino all’incrocio con via Silvana Sciortino, sempre con senso di marcia.