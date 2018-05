Partito Democratico di Lucca: tre appuntamenti a sostegno di Mattarella

LUCCA – La segreteria territoriale del Partito Democratico, riunita ieri (28 maggio), in relazione agli avvenimenti che stanno mettendo sotto attacco le istituzioni della nostra Repubblica e le regole della nostra democrazia, esprime totale e incondizionata solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ritenendo inaccettabili e pericolosi per il nostro sistema democratico i violenti attacchi che in queste ore gli vengono rivolti. Non era mai successo in 70 anni che il Presidente della Repubblica fosse minacciato ai fini di costringerlo a violare il mandato costituzionale. Per questa ragione, visto la situazione politica e la crisi istituzionale in atto, vengono proposte diverse con l’obiettivo di mettere in campo un’ampia mobilitazione sui territori e dare una risposta concreta ai cittadini che sono giustamente preoccupati a causa di ciò che sta accadendo:

29/05/2018 (oggi) alle 18 presidio con bandiere nazionali e europee in Piazza Napoleone davanti alla Prefettura di Lucca aperto a tutti i cittadini e alle forze politiche e sociali che si riconoscono nei valori della carta costituzionale e vogliono esprimere solidarietà al Presidente della Repubblica.

1/06/2018 ore 17, a Roma per partecipazione alla manifestazione nazionale in difesa della Costituzione e della legalità democratica.

2/06/2018 sollecitazione alla massima partecipazione alle celebrazioni per la festa della Repubblica a fianco e a sostegno dei nostri Comuni e delle Istituzioni Repubblicane.

Apertura di tavoli locali permanenti di confronto con iscritti, simpatizzanti e tutti i soggetti che si riconoscono nei valori costituzionali.

Al Presidente Mattarella rivolgiamo tutto il nostro sostegno e la nostra fiducia.

Facciamo appello a tutte le forze politiche e sociali chiedendo un contributo positivo alla gestione di una situazione cosi difficile e complessa, auspicando inoltre,che i toni e i linguaggi di questi giorni tornino ad essere degni di una grande nazione democratica come la nostra.

Mario Puppa

Segretario Territoriale PD di Lucca