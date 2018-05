Partiti i lavori di asfaltatura a Chimenti nel comune di Altopascio

ALTOPASCIO – Sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Margine del Balzello, a Chimenti, per un importo complessivo di oltre 40mila euro. Un lavoro atteso e necessario, viste le condizioni disastrate in cui versava la strada, percorsa quotidianamente da numerosi veicoli. “Con le prossime variazioni di bilancio – spiegano l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci è il consigliere comunale con delega alla frazione di Spianate, Francesco Marzano – stanzieremo considerevoli risorse per procedere con nuove asfaltature su tutto il territorio, partendo ovviamente dalle situazioni più critiche”.