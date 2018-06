Parte la task force Geal: ecco la mappa dei lavori sul territorio

LUCCA – Quella di Geal sarà un’estate intensa di realizzazione di opere strategiche per il territorio lucchese. L’azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca sta per aprire i cantieri in diversi fronti che riguardano investimenti sulla rete fognaria e acquedottistica, ma anche per la sistemazione definitiva degli asfalti dopo le opere dello scorso anno.

<<Le opere che verranno realizzate prevalentemente nel mese estivo – commenta il presidente di Geal Giulio Sensi – sono strategiche per la rete della nostra città. Oltre a completare l’estensione sulla via di Sant’Alessio, raggiungendo quota 3 chilometri per una fognatura prima inesistente nella zona, metteremo in campo alcuni interventi rilevanti sulla rete acquedottistica. Tali interventi ci permetteranno di superare fragilità dovute all’invecchiamento della rete. Abbiamo concentrato le opere nei mesi estivi per limitare i disagi al traffico: oltre a portare servizi fondamentali, lo facciamo diminuendo al massimo, e nei limiti del possibile, le noie per i cittadini che si spostano sul territorio>>.

<<Passo dopo passo – commenta l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca Francesco Raspini – il territorio sta recuperano lo storico gap di copertura fognaria. E’ un lavoro complesso, ma Geal e Comune di Lucca lo stanno portando avanti con passi concreti e importanti. Prima in una zona strategica come quella di Sant’Alessio, dove esistono i campi pozzi, poi su tutto il territorio. Siamo soddisfatti che Geal abbia colto la sfida di realizzare le opere nei mesi estivi, per diminuire il più possibile i disagi alla viabilità>>.

L’opera più importante sarà l’ulteriore estensione della rete fognaria sulla via di S. Alessio, a partire dalla scuola elementare fino all’intersezione con il Rio del Topo. I lavori partiranno il 16 luglio e interesseranno per due mesi la viabilità provinciale con chiusura totale dei tratti di strada. Successivamente, dalla metà di settembre, proseguiranno con interessamento di strade comunali. Un’opera dal valore di circa 790.000 euro che permetterà di estendere di altri 1200 metri di fognatura – aggiuntivi ai 1800 già realizzati sulla via di Sant’Alessio -, oltre alla sostituzione di oltre 300 metri di acquedotto. Dalla prima settimana di luglio la via di Sant’Alessio sarà interessata anche dalla sostituzione di circa 60 metri di tubazione dell’acquedotto dall’incrocio con la via della Pieve Santo Stefano in direzione Carignano. Rilevante sarà anche l’altra estensione fognaria che Geal metterà in campo, da metà luglio, a Picciorana: il prolungamento della rete in via per Corte Sandori. I lavori dureranno 5 mesi interessando solo la viabilità comunale con chiusura della strada.

Un altro intervento strategico, che Geal avvierà a partire dal 9 luglio per circa 50 giorni, riguarda la sostituzione della condotta idrica di alimentazione della città sulla via del Brennero. Un’opera che permetterà di mettere in totale sicurezza la rete acquedottistica in quanto il tratto interessato alimenta il serbatoio di Monte San Quirico dai pozzi di Salicchi, serbatoio che rifornisce buona parte della città. I lavori si svolgeranno nel tratto compreso fra l’incrocio con via Civitali e l’ingresso della centrale acquedotto, con senso unico alternato sul Brennero. Sempre nel mese di luglio, a partire dal 23 per 40 giorni, la via di Tiglio vedrà la sostituzione della rete idrica a San Filippo, nel tratto di strada compreso tra via Sandei e Via della Chiesa. I lavori a San Filippo si svolgeranno con senso unico alternato.

Infine, a completamento dei lavori di estensione fognaria dello scorso anno a Sant’Alessio, a partire dall’inizio della prossima settimana (25 giugno) verrà rifatto l’asfalto nel tratto di strada da dalle Madonne Bianche fino a via della Pieve S. Stefano, con senso unico alternato fino al 6 luglio.