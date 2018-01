Parte la corsa elettorale del Pd: Baccelli e Marcucci giocano la carta della competenza

LUCCA – Presentazione ufficiale, questa mattina, per i candidati del Partito democratico alle prossime elezioni politiche che si confermano essere Andrea Marcucci per il Senato e Stefano Baccelli per la Camera.

A introdurre i due candidati è il segretario territoriale, Mario Puppa: «Siamo arrivati ai nomi dei due candidati attraverso un percorso di confronto con il territorio, con le categorie economiche e abbiamo individuato i nomi che meglio rispecchiassero il ritratto di personalità con esperienza, legate al territorio e con rapporti istituzionali e umani, tali da rappresentare la nostra area. Certamente quella che ci aspetta sarà una competizione difficile, nuova nei metodi, ma che permette di confrontarsi con i territori e di evidenziare la credibilità dei candidati sui fatti e non sugli slogan. Per questo abbiamo scelto di puntare su personalità quali Marcucci e Baccelli sulla cui competenza, autorevolezza, conoscenza del territorio e delle sue problematiche, nessuno può sicuramente avere qualcosa da obiettare».

Baccelli, dal canto suo, oltre a dirsi orgoglioso di essere candidato, sottolinea il fatto che la competenza e conoscenza del territorio di chi corre per questa tornata elettorale, può realmente fare la differenza. E, a sostegno di questo, elenca i temi ‘caldi’ e quello che è già stato fatto nei singoli ambiti: dalle infrastrutture, alla viabilità, alle scuole, alla sicurezza idrogeologica.

«Non mi ritrovo – sottolinea – in chi ci ‘accusa’ di non guardare a sinistra: non è vero. Ci concentriamo su quello che c’è da fare, indipendentemente dalla parte politica che lo propone: di fatto ci proponiamo come candidati di un centrosinistra laico e ben radicato sul territorio».

Sulla stessa linea anche Andrea Marcucci: «Il territorio – dice – è al centro della nostra attenzione e, partendo per questa campagna elettorale, sono due le cose che mi porto dietro della passata legislatura: l’inaugurazione di una scuola, che mi ha dato una fortissima emozione, nonché mi ha fatto comprendere ancora meglio come la cultura sia un qualcosa che si fa partendo proprio dai banchi di scuola. Il secondo momento è stato questo agosto, quando ho pronunciato il discorso ufficiale ad agosto per le celebrazioni dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema: credo che ogni politico italiano dovrebbe andare a Sant’Anna di Stazzema per ritrovare il significato più profondo dell’essere oggi rappresentanti nel Parlamento di questo Paese».

Sui sondaggi sono tutti concordi nel dichiarare che si tratta di un dato ancora non realmente attendibile, poiché molto si giocherà proprio sui nomi dei candidati e della loro credibilità sul territorio di riferimento. «Sarà una campagna elettorale dura – dice Baccelli – un vero ‘corpo a corpo’ tra candidati all’uninominale, dove l’ultima parola l’avranno i cittadini che sceglieranno chi ritengono più credibile per rappresentarli a Roma».

Sullo strappo di LeU, Marcucci sostiene che si tratta di avversari come gli altri, ma risponde alle critiche dicendo: «riteniamo di aver portato a casa risultati ‘di sinistra’ sia con il Governo Renzi, sia con quello Gentiloni, in tema di diritti che l’Italia attendeva da decenni e di questo siamo molto fieri».

Una corsa non semplice ma da parte dei due candidati arriva un impegno preciso: quello nel poco tempo a disposizione di andare in tutti i comuni del collegio elettorale e di confrontarsi con le persone che vi risiedono, al fine di prendere coscienza delle singole realtà.