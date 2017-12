ParoleInPosa2017 – Simone Ceragioli vince il Premio Bramanti

VIAREGGIO – E’ Simone Ceragioli il vincitore della seconda edizione di Parole In Posa, il challenge fotografico promosso da VersiliaToday per ricordare Enzo e Sandra Bramanti, prematuramente scomparsi.

La giuria tecnica della seconda edizione ha scelto lo scatto di Simone Ceragioli per il primo premio. A lui andranno libri e gadget per oltre 100 euro di valore: la consegna del premio avverrà venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 18 presso Libreria Lettera22 di Viareggio, durante un salotto letterario moderato da Romina Bramanti. La stessa Bramanti infatti ha sposato, fin dalla prima edizione, il premio fotografico di VersiliaToday assieme all’associazione Nati per Scrivere e le case editrici Bakemono Lab e Dark Zone e alla libreria Lettera22.



La giuria popolare invece era incaricata di assegnare gli altri premi in palio. Il vincitore per il maggior numero di like ricevuti sulla foto è Fabio Giusti mentre al secondo posto si piazza Massimiliano Bianchini: anche a loro saranno consegnati gadget e libri in omaggio.

<<L’idea di questo premio – spiega l’ideatrice Romina Bramanti – è di promuovere libri scritti da autori toscani. Non abbiamo messo limiti alla fantasia dei partecipanti>>.



Il challenge è intitolato ad Enzo e Sandra Bramanti, prematuramente scomparsi.

Enzo e Sandra. Padre e figlia, due persone solari e perennemente sorridenti. Tutti in paese li conoscevano e apprezzavano . La famiglia Bramanti ha dovuto fare i conti troppo presto con la loro perdita a causa di un male ancor oggi incurabile. Lui, Enzo, padre affettuoso e sensibile ci ha lasciati nel 2011. Ci ha trasmesso l’immenso amore per gli animali e il suo bizzarro modo di “inventarsi” oggetti riutilizzando abilmente materiale in disuso. Lei, Sandra, che si è spenta nel 2015, è stata una sorella da ammirare: tenace e altruista e con una grande passione per la fotografia amatoriale. Entrambi erano accaniti lettori, lui molto curioso e attento, lei divoratrice anche di fumetti oltre che di libri.

Unendo le loro passioni Romina, l’altra figlia di casa Bramanti, ha ideato questo contest fotografico/letterario giunto alla seconda edizione.