‘Parliamone insieme’: sindaco, giunta e presidente del consiglio nelle frazioni di Altopascio per confrontarsi con la gente

ALTOPASCIO – Avete una segnalazione da fare? Un suggerimento da condividere? Oppure un problema, una critica, un progetto da sottoporre all’attenzione di sindaco e giunta? Parliamone insieme! Si chiama così, infatti, il percorso messo a punto dall’amministrazione D’Ambrosio che porterà il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio comunale in giro per il territorio, dal centro alle frazioni, per incontrare i cittadini direttamente sul posto.

«Abbiamo voluto farlo tutti – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio, gli assessori Toci, Cagliari, Sorini, Pellegrini e Remaschi e il presidente del consiglio comunale, Sergio Sensi – come una squadra, perché questo siamo ed è giusto che i cittadini interloquiscano e si confrontino sia con il sindaco sia con gli assessori. Copriremo tutto il territorio, perché ogni zona del comune, dal centro paese alle frazioni più distanti, è interessata da progetti e iniziative e dovrà esserlo sempre di più. In questo modo, poi, saremo in grado di mantenere sempre di più un filo diretto con la nostra comunità, conoscere direttamente sul posto i problemi, le criticità, i bisogni e le necessità, mettere a conoscenza i cittadini dei vari interventi che abbiamo in programma, condividere con loro possibili soluzioni e idee e farli così partecipare concretamente alle scelte e alle linee-guida della nostra amministrazione. Da una parte, quindi, sarà un modo per intercettare più persone possibili e, dall’altra, sviluppare un vero e proprio percorso di partecipazione civica».

“Parliamone insieme!” parte sabato 12 maggio con un doppio appuntamento, dalle 9.30 alle 11 a Badia Pozzeveri e dalle 11 alle 12.30 a Spianate. Gli incontri si tengono ogni sabato con questo programma: Spianate (sede ProLoco), il primo e il secondo sabato del mese (rispettivamente dalle 9.30 alle 11 e dalle 11 alle 12.30); Marginone (sede circolo Fo.Ri.Ma.), il primo e il terzo sabato del mese (rispettivamente dalle 11 alle 12.30 e dalle 9.30 alle 11); a Badia Pozzeveri (sede comitato paesano), il secondo e il terzo sabato del mese (rispettivamente dalle 9.30 alle 11 e dalle 11 alle 12.30). Infine, Altopascio, nella sede del Comune: oltre agli orari soliti dei ricevimenti di sindaco e assessori, la giunta sarà presente con un nuovo appuntamento anche ogni quarto sabato del mese, dalle 9.30 alle 12.30.

Gli incontri sono senza appuntamento.