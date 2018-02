Pari Opportunità: aperto il bando per la Commissione del Comune di Viareggio

VIAREGGIO – Pubblicato l’avviso per la presentazione della candidatura a consulente esterno della Commissione per le Pari Opportunità, (in esecuzione alla delibera di consiglio n. 70 del 22.12.2017).

La Commissione – istituita con deliberazione della Giunta Comunale e in carica sino alla fine del mandato amministrativo – è costituita oltre alle donne elette in Consiglio Comunale, da 2 consiglieri comunali uomini, individuati uno tra i rappresentanti della maggioranza e uno tra i rappresentanti della minoranza; 3 donne appartenenti alle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, della cooperazione e degli ordini professionali; 2 donne appartenenti alle associazioni di volontariato e culturali; una dipendente del Comune di Viareggio, una appartenente alle Associazioni di migranti; una in rappresentanza del Centro Antiviolenza del Comune; una donna scelta tra le elette nei consigli d’Istituto delle Scuole Medie Superiori aventi sede in città (che resta in carica per un tempo non superiore al proprio incarico nel Consiglio d’Istituto), infine 2 donne appartenenti alla società civile.

Si sottolinea che i componenti della Commissione svolgono il loro lavoro a titolo gratuito senza ricevere alcun gettone di presenza.

Chi fosse interessato può presentare la propria candidatura utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune, corredato da curriculum vitae (possibilmente redatto su formato europeo), entrambi debitamente datati e sottoscritti e da fotocopia del documento di identità.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune (Palazzo Municipale, piazza Nieri e Paolini, 3 – 55049 Viareggio LU), o tramite PEC all’indirizzo viareggio@nullpostacert.toscana.it, entro i prossimi 30 giorni.

Acquisite le disponibilità degli interessati, e una volta accertata la regolarità e la completezza delle candidature, l’ufficio trasmetterà la documentazione al Sindaco ed al Consiglio Comunale per le designazioni di rispettiva competenza.