Papergroup, incontro in Regione con azienda e sindacati: confermati i 38 licenziamenti

FIRENZE – Incontro in Regione sul futuro della Papergroup Tissue Tech di Capannori. I rappresentanti dell’azienda e le organizzazioni sindacali di categoria si sono confrontate al tavolo convocato da Gianfranco Simoncini, consigliere per le questioni del lavoro del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ,alla presenza del sindaco di Capannori e presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, e dei consiglieri regionali Stefano Baccelli e Marco Niccolai.

Durante l’incontro l’azienda ha informato che entro il 2 maggio sarà presentato al Tribunale di Lucca il piano di concordatario e che i 38 licenziamenti, previsti nella procedura aperta nei giorni scorsi, sono parte integrante di questo piano, finalizzato alla salvaguardia e alla continuità dell’azienda, in forte difficoltà finanziaria ed economica da anni.

Da parte loro le organizzazioni sindacali hanno ribadito la contrarietà sia all’ipotesi di chiusura dello stabilimento Papergroup di Carraia, sia all’abbandono della produzione delle linee dei piegati, iniziative che i sindacati ritengono indebolirebbero l’offerta produttiva dell’azienda.

Simoncini, sottolineando l’attenzione della Regione alla continuità produttiva della Papergroup, ricordando che decorrono i 75 giorni previsti dalla procedura sui licenziamenti per trovare un accordo ha auspicato che il confronto tra le parti possa arrivare ad una soluzione che riduca al minimo i costi sociali, con attenzione in particolare alla tenuta dei livelli occupazionali.

Il consigliere del presidente ha inoltre fatto presente la massima disponibilità della Regione su richiesta delle parti a riconvocare un tavolo istituzionale, anche parallelamente al confronto previso per legge sia in sede sindacale che in sede amministrativa.

«Quanto emerso nell’incontro di oggi conferma la volontà sempre più evidente di portare avanti una scelta che reputiamo preoccupante e non condividiamo affatto», commentano Stefano Baccelli e Marco Niccolai, consiglieri regionali Pd.

«Dopo un primo incontro in Regione nel quale era stata manifestata esplicitamente la richiesta di un ripensamento, l’azienda ha avviato la dismissione del sito produttivo di Carraia e le procedure di mobilità per 38 dipendenti – fa presente Baccelli -. I rappresentanti dell’azienda ci hanno oggi ribadito questa decisione, considerandola come una strada obbligata da percorrere per la presentazione del necessario piano concordatario e industriale. Non condivido questa scelta perché sono convinto che una procedura di concordato in continuità debba tenere conto in primo luogo della tenuta occupazionale, che, accanto al ristoro dei creditori, deve essere considerato valore prioritario su cui impostare ogni progetto. Inoltre, altro elemento su cui sono in totale disaccordo, è il fatto che non si sia optato per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, prediligendo la scelta dalle conseguenze più drammatiche, la mobilità e quindi l’avvio delle procedure di licenziamento. L’attenzione deve continuare quindi a essere massima perché la vicenda assume contorni sempre più delicati e complessi, con rischi forti di ricadute occupazionali che destano un grande allarme».

«Con l’incontro di oggi siamo nuovamente di fronte a un quadro che desta serie preoccupazioni per il futuro dell’azienda Papergroup – afferma Niccolai -. Come ho già avuto modo di evidenziare fin dall’inizio della vicenda, è assolutamente ingiustificato che ricadano sui lavoratori le scelte compiute in questi anni dal management. È per questa ragione che il percorso intrapreso dai vertici aziendali, con la decisione di avviare le procedure di mobilità, va in direzione assolutamente contraria rispetto a quanto previsto e auspicato. La predisposizione del necessario piano concordatario e industriale non può e non deve coincidere con la dismissione di un sito produttivo, non può e non deve comportare ricadute occupazionali. Le scelte messe in campo in questo modo si configurano come del tutto incomprensibili da un punto di vista industriale e per questo è necessario ribadire con forza la necessità di trovare soluzioni differenti».