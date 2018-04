‘Papà ti salvo io’: a Lido di Camaiore i bimbi imparano la sicurezza in mare

CAMAIORE – Al mare con rispetto e in sicurezza, per se stessi, per gli altri e per l’ambiente che ci circonda. Saranno centinaia i bambini delle scuole primarie dell’istituto comprensivo Giorgio Gaber di Lido di Camaiore a partecipare alla quinta edizione della giornata sulla sicurezza e sulla tutela ambientale organizzata dall’associazione albergatori, balneari e commercianti di Lido di Camaiore (Abc). E quest’anno alla sicurezza sulla spiaggia si aggiunge – novità del 2018 – il progetto per la sicurezza sulle strade, in bici e per pedoni.

L’appuntamento, al pontile di Lido di Camaiore (piazza Matteotti), è martedì 17 aprile a partire dalle ore 9.30. La giornata vedrà i piccoli alunni delle scuole protagonisti con giochi, dimostrazioni pratiche e mini-corsi teorici per una giornata tesa alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla sicurezza sulle spiagge, al rispetto del territorio e del mare.

Sulla spiaggia saranno allestite diverse ‘Isole a tema’, un percorso a tappe attraverso le quali si muoveranno bambini ed insegnanti. Da quella “Papà ti salvo io” per spiegare ai bambini come comportarsi in sicurezza in spiaggia e come intervenire nei casi di emergenza, all’isola con i cani da salvamento che tra i più piccoli riscuote sempre un gran successo.

Spazio anche alle dimostrazioni di salvataggio con la tavola Sup, coi quad sulla battigia e a cavallo. Attorno alle 11 merenda per tutti. Subito dopo simulazioni di interventi critici in mare dall’incendio di una barca al soccorso in mare. A termine della giornata ludico-educativa sarà offerto un gadget a tutti i bambini partecipanti.

La giornata, organizzata da Abc, vede la collaborazione di diversi enti: Aci Automobil Club Italia, Società Nazionale di salvamento (sezione Versilia) , l’associazione cani salvataggio K9, Salvamento Agency, Associazione Il Cavallo e noi di Camaiore, il Dott. Nuti per “Cetus”, SEA, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, la scuola Surf, Misericordia e Croce Verde. Sponsor dell’iniziativa sono Aci, Dieffe estintori, Coalve e Pezzini Bike.