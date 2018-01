Massarosa: Conad dona panettoni e pandori alle famiglie disagiate

MASSAROSA – Donati da Conad Massarosa panettoni, pandori e latte in polvere da destinare alle famiglie in difficoltà. «Ancora un gesto di generosità da Conad Massarosa, che ringrazio», commenta l’assessore al Sociale, Simona Barsotti.

L’azienda ha donato 250 panettoni e pandori e 25 confezioni di latte in polvere da kg, che sono stati immediatamente consegnati ai due centri di ascolto 5 spighe di Stiava e Ti ascolto di Piano del Quercione per la distribuzione ai nuclei familiari in difficoltà del comune di Massarosa.

«Un recupero – prosegue Barsotti – reso possibile grazie progetto Last Food, con il quale alcuni supermercati ed esercizi commerciali del Comune hanno aderito ad un protocollo che prevede il ritiro di generi alimentari in scadenza e la loro immediata distribuzione attraverso le associazioni di volontariato e i Centri di Ascolto alle famiglie in difficoltà e che si affianca al progetto ‘Cibo salvato, cibo donato’ con il quale viene recuperato e distribuito il cibo non sporzionato dalle mense scolastiche».