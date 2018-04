Panchieri (Pd) risponde al Comitato Vivere il Centro Storico

LUCCA – Sono contento che il mio breve intervento in merito ad alcuni problemi del Commercio nel Centro Storico abbia suscitato il vivo interesse del Comitato Vivere il centro storico. Ben vengano le prese di posizione, un po’ meno le prediche. Io sono i Segretario del Circolo Centro Storico del PD e quando leggo che una importante organizzazione dei commercianti critica pesantemente l’operato di alcuni amministratori è mio dovere chiedere che si riprenda a discutere e a concertare per trovarsi d’accordo per il bene del più importante comparto economico del centro cittadino. Le interpretazioni personali le lascio a chi le ha scritte. So bene che la vita nel centro storico oggi è molto cambiata rispetto a 20-30 anni fa,ma è il mondo che nel frattempo è cambiato; bisogna farsene una ragione, a meno che non si pensi ad una città-museo.

Per quanto riguarda il caro-affitti nessun intervento di calmierazione, ma solo bisogno di chiarezza, perchè se ci si lamenta per gli aumenti COSAP bisogna al contempo chiarire quanto costa agli esercenti retribuire col loro lavoro giornaliero la rendita parassitaria.

Questo è quanto. Comunque, buon lavoro ai cittadini del Comitato Vivere il Centro Storico.

Roberto Panchieri

Segretario Circolo PD Centro Storico