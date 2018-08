Panchieri (Pd) risponde ai tre ex candidati sindaco: ‘Le parole pesano e hanno un senso’

LUCCA – Ho letto con un certo stupore la presa di posizione comune (sic!) dei tre ex candidati a Sindaco che oggi siedono sui banchi dell’Opposizione. Ne ho ricavato l’impressione di un uso alquanto spregiudicato e improprio delle parole. Scrivere che c’è un “clima di terrore verso il dissenso” se la maggioranza consiliare giudica politicamente strumentali e, a volte, provocatorie le prese di posizione delle opposizioni mi pare un ragionamento politicamente infantile. Se poi si giudica intimidatorio l’annuncio di querela da parte di un consigliere che si è ritenuto pesantemente offeso sul piano della moralità, allora siamo alla farsa. Le parole pesano, hanno un senso. Certo, a chi passa le ore su Facebook o a twittare può accadere di perdere il senso della realtà, ma non c’è da stupirsi se qualcuno prova a riportare le cose al loro posto. Essere opposizione è una grande palestra, una grande opportunità per crescere politicamente e operare per il bene della comunità. Il “senso di responsabilità” non va dimostrato “qualche volta” ma sempre, e le parole vanno misurate sia in Consiglio Comunale che quando si scrive per la stampa. Cominciare a parlare e scrivere in italiano corretto non vuol dire “farsi tappare la bocca”

Roberto Panchieri

Segretario circolo Centro storico Pd