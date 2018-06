Panchieri (Pd): ‘Nella stessa giornata due buone notizie per la città’

LUCCA – Due buone notizie per la città: l’accordo per il nuovo orario di lavoro della Polizia Municipale e l’inaugurazione Mercoledì scorso in PiazzaS.Francesco della cosidetta Isola Bio. Nel primo caso, con la buona volontà e intelligenza delle parti, la Polizia Municipale e l’Amministrazione Comunale hanno operato nell’interesse della città,che potrà vedere all’opera per un maggior numero di ore i Vigili Urbani per la tutela della sicurezza degli abitanti ed un migliore decoro della città. Non era un risultato scontato, visto anche l’inizio burrascoso della trattativa. La moderazione ed il buon senso nell’approccio alle questioni ha reso possibile il risultato positivo. Va dato atto a tutti i protagonisti,a cominciarer dall’Assessore Raspini, di avere bene operato.

Nel secondo caso si tratta di una iniziativa completamente nuova e interessante, resa possibile dal lavoro dell’Assessore Mercanti. Tutti i Mercoledì pomeriggio Piazza S.Francesco ospiterà i banchetti, che mi auguro sempre più numerosi, di lavoratori della terra che metteranno in vendita i loro prodotti genuini. E’ un segnale importante e di qualità che, per avere successo, dovrà vedere la partecipazione convinta dei cittadini nel sostegno economico al lavoro duro della terra. Ma è anche un tentativo di rendere ancora più vivo il settore commerciale degli esercenti di Piazza S.Francesco. E’ giusto segnalare le buone notizie quendo esse arrivano, visto che a darne di cattive ci pensano in tanti, fin troppi.

Panchieri Roberto,

Segretario Circolo Centro Stoirico del PD