Panchieri (Pd): ‘Lucca si dimostra all’altezza di eventi come il Summer’

LUCCA – La programmazione del Summer Festival sta per iniziare la seconda parte e, dopo il Concerto di Roger Waters, è possibile trarre un primo bilancio. La città ha risposto con grande disponibilità e civismo isolando i pur comprensibili mugugni e dimostrando, ancora una volta, di essere in grado di ospitare grandi eventi. Fino ad ora tutto è filato liscio e di ciò dobbiamo ringraziare gli organizzatori della manifestazione e le autorità pubbliche, che hanno saputo predisporre ogni cosa fino nei minimi particolari. Un particolare ringraziamento va rivolto a tutti i lavoratori: Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, operatori di Sistema Ambiente e quanti, artigiani ed operai, hanno costruito la cittadella del Festival. L’Amministrazione Comunale ha saputo, anche in questa occasione, essere all’altezza del suo ruolo, nonostante i tentativi iniziali di coinvolgerla in sterili polemiche. La città sta superando bene un’altra prova importante ed è pronta per qualcosa di ancora più significativo.

Roberto Panchieri

Segretario Circolo Centro Storico del Pd