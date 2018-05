Panchieri (Pd) interviene sulla crisi nazionale: ‘In realtà non vogliono governare’

LUCCA – I bulli dello spread e gli amici di Putin stanno gettando l’Italia nel caos. Non avendo fino in fondo il coraggio di dire che vogliono uscire dall’euro hanno approntato un contratto con 130 miliardi di spese e nessuna copertura. In quasi 3 mesi di finte trattative hanno fatto perdere decine di miliardi al valore dei risparmi privati e pubblici ed hanno, al contempo, provocato un aumento dei tassi variabili dei mutui. Questa è la dimostrazione che a loro non interessa niente del popolo, parola con cui si riempiono la bocca di continuo. In realtà non vogliono governare, perché sono consapevoli di non saperlo fare; vogliono solo il potere e, per ottenerlo, sono disposti a portare il Paese allo sfascio.Si ubriacano di parole a cui non sono in grado di far seguire alcun fatto positivo. Governare è una cosa seria per persone serie e, purtroppo, non è il loro caso.Per il bene dell’Italia si facciano da parte finché sono in tempo.

Roberto Panchieri

Segretario Pd Circolo Centro Storico