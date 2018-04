Panchieri (Pd): ‘Importante il dibattito sulla Fondazione per la cultura’

LUCCA – Giudico importante ed interessante il dibattito che si sta sviluppando intorno alla decisione di procedere alla creazione di una Fondazione unica per la Cultura. Da ultimo l’intervento con cui il consigliere Santini liquida aprioristicamente come “fallimentare” il progetto della Amministrazione Comunale. Pur evidenziando le forti criticità gestionali del Teatro del Giglio, di Itinera e di Opera delle Mura, per assenza di “visione strategica”, Santini considera una sorta di catastrofe la proposta del Comune che, appunto, tende a creare, in termini di economie di scala e di migliore e più efficiente utilizzazione delle maestranze, i presupposti gestionali per la creazione di una Fondazione Cultura “larga”, capace di rivolgersi alla Società Civile, in pimis alle forze economiche organizzate, e quindi di valorizzare al meglio l’insieme di patrimonio storico-culturale e competenze umane. Senza portare a sintesi unitaria ciò che ora opera in modo disorganico è arduo pensare che dai privati possa giungere un contributo significativo. Questo è, a mio avviso, il vero significato della proposta dell’Assessoato Cultura. Se non vogliamo rimanere fermi alla pura elencazione dei problemi ed alle proposta generiche ed indistinte, a questo bisogna ancorarsi.

Roberto Panchieri

segretario circolo Pd centro storico