Panchieri (Pd): ‘Dopo le elezioni si sentono molte sciocchezze. La giunta Tambellini non è in discussione’

LUCCA – Negli ultimi giorni, a seguito dell’esito elettorale infausto per il Cento-Sinistra delle elezioni a Pisa, Massa e Siena, è in corso nella nostra città un tentativo abbastanza evidente di accreditare come abusiva la Giunta Tambellini. Ultimo negli interventi il contributo del consiglierre Barsanti, farcito di vere e proprie sciocchezze politiche, tipiche di chi evidentemente ha ancora bisogno di conoscere meglio l’ambiente in cui opera, alcune delle quali passibili di querela per diffamazione. La Giunta opera da quasi un anno; sta portando avanti il suo lavoro, anche con difficoltà. Secondo me avrebbe bisogno di maggiore impulso in alcuni ambiti e di prestare maggiore ascolto alle istanze che vengono dalla cittadinanza, dalle categorie, dai singoli e dal territorio. Ma questo è un limite generale, che dovrebbe essere ovviato e bypassato dal ruolo dei partiti, che vivono una crisi storica, che è crisi della democrazia rappresentativa. Ma c’è un grande merito, che neppure il consigliere Barsanti può disconoscere al Sindaco: a differenza delle Giunte di Centro-Destra del passato, ad oggi non risulta alcun intervento o procedimento della Magistratura nei confronti di atti, procedimenti o amministratori della Amministrazione Tambellini. Si è mai chiesto Barsanti perchè? In attesa di una sua gentile e pronta risposta gli ricordo che non basta organizzare un Convegno sul “68” per accreditare il suo Movimento come parte significativa della storia italiana degli ultimi 20 anni. Allo stato delle cose Casa Pound può essere considerata una corrente della Lega, o meglio di “Noi con Salvini”.

Roberto Panchieri

Segretario Circolo PD Centro Storico.