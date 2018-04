Panchieri (Pd): ‘Comprensibile la posizione di Confcommercio, ma si dovrebbe parlare anche del caro-affitti’

LUCCA – Considero assolutamente comprensibile la presa di posizione di Confcommercio in merito ai rapporti complessivi con l’Amministrazione Comunale. Personalmente non so giudicare se la politica fiscale del Comune sia vessatoria o se gli interventi della Polizia Municipale siano al limite dell’esagerazione. Evidentemente c’è un problema ed è bene che gli Assessori chiamati in causa riaprano immediataamente il dialogo con le Associazioni di categoria provando a concertare al meglio le soluzioni.

Trovo, però, assolutamente stupefacente che nelle varie prese di posizione manchi il vero convitato di pietra della discussione: il caro-affitti. Quanto del reddito prodotto dal lavoro degli ersercenti finisce alla rendita parassitaria? Non lo sappiamo, ed invece è la vera domanda da porre, soprattutto nell’interesse dei commercianti. Sarebbe utile che le Associazioni di categoria svolgessero una rapida indagine conoscitiva fra i loro , associati e ne rendessero pubblico l’esito. A quel punto,sì’, potremmo impostare una discussione seria sul Commercio nel Centro Storico andando oltre polemiche di piccolo cabotaggio e di sterile esito.

Roberto Panchieri

Segretario Cirdcolo Centro Storico del PD