Pallavolo Garfagnana apre le iscrizioni per la stagione 2018/2019

GARFAGNANA – Pallavolo Garfagnana, tenuto in considerazione delle numerose richieste ricevute, ha deciso di aprire le iscrizioni per la prossima stagione sportiva dal 30 luglio in poi. Novità assoluta, da quest’anno, la possibilità di iscrizione per tutte le annate a partire dall’anno di nascita 2000. Per iscriversi è sufficiente contattare Pallavolo Garfagnana attraverso la pagina Facebook, o al numero Whatsapp 328 6984822 o per mail scrivendo a: amministrazione@nullpallavologarfagnana.org. Con questa importante iniziativa si intende ampliare l’offerta sportiva incrementando notevolmente il grado di inclusione. Pallavolo Garfagnana aderisce alle campagne lanciate dai ricercatori della West Virginia University di Morgantown i quali affermano che gli adolescenti che praticano sport riescono ad avere un alto rendimento scolastico. Su un’indagine svolta su 730 giovani il risultato è che coloro che svolgono una regolare attività fisica sviluppano una maggiore attività cerebrale, sconfiggendo la sedentarietà fisica e mentale, e questo porta a far sì che le persone siano più felici. Purtroppo nel nostro paese circa il 40% dei giovani non pratica nessuno sport, mentre i medici affermano che per la salute si dovrebbe svolgere almeno un’ora di attività fisica al giorno indispensabile per trovare un equilibrio nello stile di vita di tutti gli adolescenti che ormai sono abituati ad una vita sedentaria trascorsa davanti ad un computer o ad un telefono di ultima generazione. Esistono molti benefici legati allo sport come la prevenzione di alcuni tipi di malattie, l’irrobustimento delle ossa, lo sport permette lo svago dalla vita regolare, diminuisce gli stati d’ansia e la depressione, aiuta a socializzare ed a creare nuove relazioni migliorando l’autostima. Pallavolo Garfagnana apre le porte con l’obiettivo dunque di creare vero benessere.