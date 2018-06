Palazzo di Giochi: al via la programmazione estiva delle attività dedicate ai bambini

SERAVEZZA – Al via lunedì 11 giugno la sessione estiva di “Palazzo di Giochi”, l’intenso programma di attività culturali a misura di bambino, visite guidate e laboratori a tema promosso dalla Fondazione Terre Medicee e curato da Galatea Versilia. Un cartellone di iniziative per tutto l’arco dell’anno che si caratterizza secondo le stagioni e gli eventi che si susseguono negli spazi espositivi del Palazzo. La programmazione estiva prevede attività non soltanto nell’aula didattica del Museo del Lavoro ma anche negli spazi esterni del Palazzo, come i giardini e il cortile.

Nel mese di giugno gli appuntamenti sono tutti di lunedì pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:00. Si inizia l’11 con “Manipoliamo la creta”, occasione divertente per dare libero sfogo alla fantasia e mettere alla prova le proprie abilità manuali. Lunedì 18 è la volta di “Faraoni per un giorno”: alla scoperta delle divinità dell’antico Egitto e i segreti delle piramidi. Il 25 giugno “Conosciamo la tecnica dell’affresco”, con una lezione teorico-pratica che porterà i piccoli partecipanti a realizzare il loro primo affresco. Lunedì 2 luglio un tuffo nel Jurassico con “Il paleontologo e i dinosauri”, per conoscere l’affascinante e misterioso mestiere di chi studia gli animali preistorici.

Tutte le attività sono rivolte ai bambini di età compresa fra i cinque e gli undici anni. Il costo è di sei euro a bambino e la prenotazione – obbligatoria – si può fare entro le ore 16 del giorno stesso dell’evento. I numeri di contatto sono: 349 1803349 e 339 8806229.

Nei mesi di luglio e agosto le attività si intensificheranno, comprendendo anche specifici appuntamenti settimanali dedicati alle visite guidate della mostra d’arte a Palazzo e suggestive iniziative nel fresco orario serale.