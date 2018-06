‘Paladini-Civitali’, prende la parola Menesini e fa chiarezza: ‘La soluzione dei prefabbricati è quella che rispetta di più studenti e insegnanti, anche se è più costosa’

LUCCA – Questa volta Luca Menesini non ci sta e prende la parola sulla vicenda del trasferimento del ‘Paladini-Civitali’ sul suo profilo Facebook per rispondere alle opposizioni che lo hanno accusato di trattare studenti e insegnanti come terremotati.

Non ci sta e vuole fare chiarezza una volta per tutte, dicendosi inorridito per il paragone con i terremotati: «Anzitutto: rispetto per i terremotati, persone che a causa di fenomeni tremendi come i terremoti hanno perso la propria casa e vivono (vivono!) in dei prefabbricati – scrive Menesini -. A loro chiedo scusa io per l’infelice paragone fatto da questi politici che vogliono solo fare polemica e parlano solo perché hanno la bocca. La situazione è ben diversa e quindi mi scuso. Una cosa è il dolore di perdere tutto, di perdere il proprio tetto, un conto è andare a scuola in un prefabbricato per un paio di anni per poi tornare in una scuola settecentesca completamente ristrutturata che sarà l’immobile più figo di tutta la provincia di Lucca. Sarà qualcosa di spettacolare, come il liceo musicale Sant’Agostino. Andatelo a vedere, così vi fate un’idea eh, prima di fare paragoni sciocchi».

Poi, il presidente della Provincia intende mettere i puntini sulle ‘i’ su questa vicenda: «Il Civitali Paladini è una scuola sicura – afferma -, è in un immobile che sta in piedi da secoli. Ovviamente però non risponde alla normativa sismica vigente, perché appunto è stato realizzato secoli fa».

E spiega come si è arrivati alla chiusura: «È successo che il titolare dell’asilo presente nella struttura abbia chiesto dei documenti per lui necessari a ottenere l’accreditamento regionale dell’asilo, documenti mancanti visto che l’immobile è parecchio vecchio. Da qui, l’obbligo per i tecnici di fare le verifiche necessarie sull’immobile che hanno rivelato quello che si sapeva (come le nostre case, costruite ormai da tempo. Rispondono alla normativa di allora e non di oggi): l’immobile non rispetta la normativa vigente. Quindi quando ci sono atti che dicono questo c’è un’unica strada da prendere: chiudere e provvedere a fare l’adeguamento. Si tratta di un lavoro grosso che non può essere fatto con i ragazzi dentro».

«Ma c’è la bella notizia – annuncia -: la prossima settimana scade un bando Bei (finanziamenti del governo per un importo di 3,5 miliardi per gli adeguamenti delle scuole) che ci permette di adeguare e riqualificare tutta la scuola. Un lavoro stile il liceo musicale Sant’Agostino. Quindi come Provincia puntiamo a quei soldi (sappiamo come fare a fare un progetto che possa ottenere alto punteggio, grazie alle grandi professionalità presenti nell’Ente di Palazzo Ducale) e nel frattempo chiediamo agli studenti e agli insegnanti uno sforzo, quello di stare per un paio di anni, finché non finiranno i lavori, in dei prefabbricati».

Ed entra nel merito anche della scelta dei prefabbricati: «Il Civitali Paladini conta 900 alunni, 42 classi e una serie di laboratori. Per tenerli tutti insieme e garantire così l’ottima didattica che questa scuola fornisce ci vogliono spazi enormi. E (lo spiego soprattutto ai chiacchieroni delle opposizioni) ci vogliono spazi che rispettino la normativa vigente in riferimento alla scuola. Spazi pronti e così grandi che soddisfino questi requisiti non ne abbiamo, abbiamo tutti immobili su cui ci sarebbero da fare significativi lavori di adeguamento».

C’erano soluzioni alternative? Certo e le mette sul tavolo, dimostrando come quella che viene maggiormente incontro alle esigenze di studenti e insegnanti è proprio quella dei prefabbricati, anche se più onerose dal punto di vista economico: «Le soluzioni alternative erano quelle utilizzate in altri posti: i turni, una scuola la mattina e l’altra il pomeriggio; oppure spezzettare le scuole nei vari edifici idonei. Soluzioni queste che abbiamo scartato perché (anche se meno costose, sottolineo, meno costose), ci sembravano ingiuste per studenti e professori, quindi abbiamo puntato sulla continuità, migliore per loro. Da qui la soluzione dei prefabbricati in attesta di far tornare la scuola in un luogo da favola».

«Aggiungo che i prefabbricati non sono necessariamente brutti. Ragazzi, siamo nel 2018, è chiaro che non sono il complesso del Civitali-Paladini ma sono funzionali e li abbelliamo. In più, è solo questione di tempo e fra un paio di anni andrete a scuola nella scuola più figa dell’intera provincia e forse non solo. Fate voi, io non avrei dubbi su cosa scegliere», conclude il post su fb.