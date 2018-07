Padule di Fucecchio: ferma condanna per il danneggiamento della lapide ai caduti

STAZZEMA – Il sindaco di Stazzema Maurizio Verona esprime profondo cordoglio e ferma condanna per i danneggiamenti e gli atti vandalici alla lapide per i caduti dell’eccidio del Padule di Fucecchio. <<Esprimo solidarietà ai familiari delle vittime e a tutta la comunità. Gesti come questi testimoniano quanto sia importante coltivare e trasmettere la memoria. Dobbiamo lavorare tutti insieme, con grande attenzione rivolta in particolare alle giovani generazioni. È un problema culturale prima di tutto: è una sfida che riguarda tutti noi e alla quale nessuno può sottrarsi. Ne va del nostro futuro>>.

Il sindaco di Stazzema invita Nicola Tesi, sindaco di Ponte Buggianese, comune nel quale si trova la lapide distrutta, alle celebrazioni del 74º anniversario della strage di Sant’Anna, che si svolgeranno il prossimo 12 agosto.

<<Vorrei che la cerimonia di Sant’Anna di Stazzema diventasse un momento di riflessione comune sull’epoca che stiamo vivendo e sul futuro che stiamo costruendo. Pertanto rivolgo l’invito al sindaco Tesi, ai familiari delle vittime dell’eccidio del Padule di Fucecchio e ai superstiti perché il 12 agosto possano essere insieme a noi a Sant’Anna di Stazzema. Io sarò il 23 agosto alla loro celebrazione per rappresentare la comunità di Stazzema>>.

Il sindaco Verona lancia un appello. <<Vorrei posizionare una lapide che ricordi il martirio del Padule di Fucecchio a Sant’Anna di Stazzema. Dobbiamo seminare la pace in risposta all’odio.

Il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema non ha confini geografici e abbraccia tutte le realtà che sono state colpite da stragi contro civili. Pertanto possiamo cogliere l’occasione di un fatto così grave e trasformarlo in un’opportunità perché a Sant’Anna di Stazzema siano presenti testimonianze e riferimenti alle stragi di civili della Seconda Guerra Mondiale e dei giorni nostri. All’inizio della Via Crucis che porta al Sacrario di Sant’Anna, c’è una meravigliosa poesia di Don Janni Sabucco, amato parroco di Forte dei Marmi, che recita così: “Se è vero che il verme tagliato a metà perdona il vomere perchè diventa due, uomini, donne e bambini di S. Anna siete raddoppiati”.

La nostra risposta all’odio è moltiplicare l’impegno perché si diffonda una cultura di pace>>.

Anche l’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema esprime sdegno e condanna per i gesti vandalici commessi ai danni della lapide e manifesta grande solidarietà nei confronti dei superstiti e dei familiari delle vittime, associandosi al messaggio del sindaco del comune di Stazzema Maurizio Verona.

Il Presidente dell’Ass. Martiri di Sant’Anna di Stazzema, Enrico Pieri, sottolinea che: <<E’ un fatto grave. Episodi di questo tipo, purtroppo, si stanno ripetendo con sempre più frequenza>>. E auspica che le autorità competenti non sottovalutino questi gesti, ma che indaghino a fondo e portino avanti ricerche per arrivare ad un’individuazione dei colpevoli.