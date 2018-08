Otto persone coinvolte in un incidente con cappottamento sulla Bretella

LUCCA – Incidente spettacolare, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, nel tardo pomeriggio, sulla Bretella. Erano da poco passate le 18 quando, in direzione Lucca-Viareggio, all’altezza della penultima galleria, due auto hanno impattato tra loro.

Una delle due auto è cappottata e vi è stata una perdita di liquidi sull’asfalto che, viste anche le temperature, ha fatto scattare tutti i dispositivi di sicurezza per garantire la circolazione.

In tutto sono rimaste coinvolte – come dicevamo, per fortuna, non in modo grave – otto persone che sono state accompagnate al pronto soccorso del San Luca di Lucca, tutte in codice verde: si è trattato di una mamma e due bambine di 2 e 16 anni – che erano a bordo di una delle due auto coinvolte nell’incidente – che sono state portate al pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Lucca, mentre a bordo della seconda auto coinvolta nel sinistro vi era un’intera famiglia proveniente da fuori regione, che è stata portata al San Luca da mezzi della Misericordi di Lucca e Massa Macinaia.

Sul posto anche l’automedica, mentre il personale della Salt si è incaricato di bonificare l’autostrada dai liquidi fuoriusciti dalle auto.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale che adesso dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.