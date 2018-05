Ottimi risultati per la Ritmica Lucca alla seconda prova di Ritmica Europa

LUCCA – Lo scorso sabato 5 maggio si è svolta a Staffoli (PI) la seconda ed ultima prova del campionato regionale a squadre Ritmica Europa, organizzata dalla società Sporting Galleno, che ha visto scendere in pedana oltre 80 squadre provenienti da tutta la Toscana.

Le ginnaste Lucchesi hanno saputo confermare gli eccellenti risultati ottenuti nella prima prova di campionato svolta a Firenze.

Le prime a scendere in pedana sono state Dalia Conti, Benedetta Papa e Agnese Di Mauro che hanno esordito nella categoria Silver allieve conquistando il secondo posto. Dopo di loro è stato il turno di Marta Braschi, Caterina Bandoni, Sofia Pardini, Alice Puccinelli e Nicole Scoma che, con il loro esercizio sulle note di “I’m a believer” degli Smash Mouth, hanno conquistato il gradino più alto del podio nella categoria dei collettivi Silver giovanile.

È stato poi il momento delle squadre con gli attrezzi. Margherita Martinelli e Ludovica Orsi si sono cimentate in un frizzante esercizio di coppia con il cerchio che gli ha garantito la medaglia d’oro. A seguire, nella categoria Silver open, la squadra ai cinque cerchi formata da Gloria Conti, Angelica Frediani, Giulia Graziani, Beatrice Rosati e Tina Sassetti, è nuovamente salita sul gradino più alto del podio, conquistando il pubblico e confermando l’ottimo risultato della prima prova regionale.

Quarta medaglia d’oro di giornata per la squadra formata da Vanessa Viotto, Giulia Custer, Giada Lamberti, Agnese Cabib e Giulia Bottaini che si è esibita con l’esercizio con le 5 palle migliorando notevolmente la prestazione della prima prova ed eseguendo un esercizio eccellente.

Nella categoria Joy giovanile Antonia Elena Ilie, Matilde Petretti, Emma Froli e Rachele Giorgetti, con un coinvolgente esercizio a corpo libero conquistano il secondo oro di stagione, seguite ad un soffio dal podio dalle compagne Carlotta di Grazia, Nicole Marraccini, Anita Villone e Greta Lazzarini che chiudono al quarto posto.

Anche per le piccole della Ritmica Lucca eccellenti risultati.

Nella categoria Joy allieve primo e secondo posto rispettivamente, per le squadre composte da Luisa Abballe, Sabrina Neacsu e Lara Giannecchini e Gemma Bertolani, Giulia Susulete e Vittoria Martinelli.

L’ultimo oro di giornata arriva dalle giovanissime Irene Spina, Francesca Bonvino e Gaia Simi, che dominano nella categoria Easy giovanile.

Gli eccellenti risultati della stagione fanno ben sperare per i campionati nazionali del circuito Ritmica Europa che si terranno a Rimini dal 25 al 27 maggio prossimi.