Ottava edizione del Francigena International Arts Festival tra Altopascio, Capannori e le pievi della Piana

ALTOPASCIO – Legandosi sempre più al percorso turistico-spirituale della Via Francigena, con importanti ingressi di luoghi rilevanti come Santo Stefano Magra e Radicofani, cresce e si sviluppa sulle sue ormai consolidate e apprezzate caratteristiche il Francigena International Arts Festival, iniziativa giunta alla ottava edizione, nata da una idea di Marco Lardieri, musicista, insegnante molto apprezzato e presidente dell’Accademia Geminiani di Altopascio.

Queste nuove realtà territoriali si affiancano al fulcro della manifestazione che rimane nei centri di Altopascio, Capannori e la Piana di Lucca che diventano, per un mese, uno dei luoghi mondiali più importanti per l’esecuzione, il perfezionamento, lo studio e lo scambio culturale della musica colta.

Saranno infatti circa 200 i giovani musicisti che da tutto il mondo coglieranno l’occasione di migliorare la loro tecnica con le masterclass che stanno riscuotendo un successo sempre più grande, rimanendo un mese nel territorio, con evidenti vantaggi anche per l’economia locale.

Come sempre, il cartellone è ricco di appuntamenti di grande livello tecnico, sia per i solisti che per le formazioni orchestrali, come la Francigena Chambers Orchestra, progetto nato quattro anni fa e che adesso si afferma come una delle orchestre più apprezzate della Toscana, diretta con grande cura e passione dal Maestro Rosella Isola.

Tre sono gli appuntamenti con l’esibizione di questa orchestra : il 19 luglio ad Altopascio dove verranno eseguite le quattro stagioni di Antonio Vivaldi con la partecipazione come solista della giovanissima violinista Lucilla Mariotti (al suo attivo oltre 30 primi premi in concorsi internazionali e concerti nelle più prestigiose sale del mondo) accompagnata in orchestra dal maestro Marco Fornaciari ; il 21 luglio a Santo Stefano di Magra, con musica dal repertorio classico e moderno con la partecipazione del Tenore Kentaro Kitaj e della Soprano Ilaria Casai e il 3 agosto al Teatro del Giglio con un grande appuntamento dedicato a Mozart. Verranno eseguiti due tra i più bei concerti del compositore di Salisburgo,

Il concerto per pianoforte K 467 suonato dal grande Maestro Daniel Rivera (considerato uno dei migliori pianisti in italia) e il concerto per clarinetto K622 con il Maestro Marcello Bonacchelli.

Il Festival inizierà ad Altopascio con tre appuntamenti : il 12 luglio come tradizione con il concerto degli insegnanti dell’Accademia Geminiani, con apertura affidata ai giovani studenti alcuni dei quali già vincitori di primi premi in concorsi internazionali;

Il 19 luglio il già citato grande appuntamento con Lucilla Mariotti, il maestro Fornaciari e la Francigena Chamber Orchestra; il 20 luglio ad apertura di “Altopascio Medievale”, con un concerto dedicato alla musica del Rinascimento con l’ensemble vocale Ars Maxima diretto da Fernanda Piccini che ci introdurrà nel suggestivo mondo musicale del Medioevo con canti, musiche e danze sacre e profane di tutta Europa dal 1000 al 1400

Il 6 agosto il Festival si sposterà a Radicofani con un recital lirico con arie di Verdi e Puccini interpretate da due giovani talenti lucchesi: Francesca Maionchi e Tommaso Martinelli accompagnati al pianoforte da Flavio Fiorini.

Dal 4 al 19 agosto il festival si sposterà tra le pievi del comune di Capannori con 5 appuntamenti imperdibili.