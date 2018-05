Ostras Beach Club: super weekend con il Random Party 

VERSILIA – In Versilia arriva per la prima volta il Random Party. La festa a caso. Esplode l’estate all’Ostras Beach di Marina di Pietrasanta (Lu) che si prepara a vivere un super week-end di eventi e momenti esclusivi. A grande richiesta, venerdì 1 giugno, fa tappa in Versilia “Random ® una festa a caso”, happening di grande successo che ha scelto l’Ostras Beach Club per la sua unica data tra Forte dei Marmi e Viareggio dell’Estate 2018.

Nessun dress code, colori, abiti e acconciature stravaganti, musica spaziando liberamente e follemente fra le hits di ogni tempo, la casualità dell’assieme come unica regola del divertimento: Random “una festa a caso” è appuntamento esaltato da affluenze all’insegna del tutto esaurito che sulla costa più di tendenza d’Italia, si prepara a festeggiare il deflagrare, più incredibile e dirompente, della stagione (info e prenotazioni al 0584.267170 e 392.9694108. Sito www.ostrasbeach.com). Guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=Hhth3OEXl5g

Ma il fine-settimana griffato dall’esclusivo Disco Club & Stabilimento Balneare di Alessandro Mazzucco vivrà anche di un altro momento travolgente: sabato 2 giugno va infatti in scena l’Opening Playa Style Saturday. La spiaggia dell’Ostras Beach Club si apre di notte ai suoi ospiti per un divenire di emozioni modulate sul rumoreggiare sussurrato del mare. Start della cena live alle 21 con Eliza G by Sony music, alla consolle, per l’after show, dj Saint Paul & Andrew C. e l’official voice Eleonora Rossi. E per completare un weekend al top domenica 3 giugno tutti in spiaggia con il ristorante e cocktail bar all’aperto e tanta bella musica

Informazioni e programma completo su pagine facebook, Instagram e sito www.ostrasbeach.com