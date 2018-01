Osservatorio per la Pace: ad Artemisia inaugura lo “Scaffale interculturale”

CAPANNORI – Una festa per inaugurare lo Scaffale interculturale ‘L’osservatorio propone..’ alla biblioteca comunale ‘G.Ungaretti’ al polo culturale Artémisia di Tassignano. La promuove per venerdì 12 gennaio alle ore 17.30 l’Osservatorio per la pace del Comune di Capannori. Nella sala Pardi sono in programma letture animate a cura di Simona Generali e la presentazione dei testi e dei film proposti.

Il nuovo scaffale propone una selezione di libri e di film proposti dalle associazioni che compongono l’Osservatorio: libri per adulti e per bambini, romanzi e saggi per diverse tipologie di lettori.