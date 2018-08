Ospiti illustri in visita alla mostra della Fondazione Ragghianti su Puccini e le arti visive

LUCCA – Oltre a gruppi, club e associazioni provenienti da Lucca e dal resto d’Italia, la mostra della Fondazione Ragghianti “Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti visive” attira molti visitatori dall’estero (scorrendo sul registro delle firme, si trovano nomi di persone arrivate dalla Francia, dalla Germania, dalla Grecia, dal Regno Unito, dall’Australia, dal Cile, dagli Stati Uniti…). Tra questi, anche alcune illustri personalità: soltanto negli ultimi giorni, il famoso artista Gian Marco Montesano e, accompagnati in visita dal direttore della Fondazione Paolo Bolpagni, Cornelia Dietschi, per dieci anni a capo della Roche Art Collection, Zeno Staub, amministratore delegato di Vontobel e Vera Kupper, vicepresidente di una delle autorità di vigilanza del parlamento svizzero, nonché membro del comitato d’indirizzo della Fondazione Cariplo. Unanime l’apprezzamento per la qualità della mostra e per la spettacolarità dell’allestimento curato da Margherita Palli, oltre che per la bellezza del chiostro di San Micheletto dove ha sede la Fondazione Ragghianti, un luogo suggestivo che forse anche per molti Lucchesi può ancora essere una scoperta.

La figura di Giacomo Puccini, grazie alla mostra della Fondazione Ragghianti e al monumentale catalogo che l’accompagna, si rivela in una prospettiva nuova e originale attraverso il suo rapporto privilegiato con molti artisti: i toscani raccolti a Torre del Lago intorno al Club La Bohème (Ferruccio Pagni, Francesco Fanelli, Angiolo e Lodovico Tommasi), poi Plinio Nomellini, Luigi De Servi, Leonetto Cappiello, Paolo Troubetzkoy; infine, in special modo, Galileo Chini, oltre ad altri contatti con pittori, scultori e scenografi, da Boldini a Conconi, da Previati a Cambellotti, da Hohenstein a Discovolo.

Quello che emerge per la prima volta è un quadro non episodico, ma che delinea i tratti di una sensibilità e di un clima espressivo di cui Puccini fu di volta in volta interprete, talora ispiratore, spesso intuitivo e geniale tramite. Come scrive Paolo Bolpagni, «l’itinerario che ne risulta parte dal tardo-naturalismo e dall’ultima stagione scapigliata di quella Milano in cui Puccini studiò e riportò i primi successi, attraversa il paesaggismo post-macchiaiolo dei bohémiens toscani, conosce momenti fondamentali in un certo Simbolismo sognante d’inizio Novecento, in un filone artistico versiliese-ligure, nelle propaggini italiane del modernismo internazionale, per culminare nell’esotismo orientaleggiante che avrà la massima ed estrema espressione musicale in Turandot».

La mostra sarà visibile fino al 23 settembre 2018, in orario: dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 19.

Biglietto intero 5 euro, ridotto 3 euro

Visite guidate gratuite tutti i mercoledì e venerdì alle ore 17:30

e-mail: info@nullfondazioneragghianti.it | sito web: www.fondazioneragghianti.it