Orsucci (Pd): ‘Il risultato di Pietrasanta in linea con quello nazionale’

A livello locale il PD risulta essere il terzo partito, sia alla Camera che al Senato. In entrambi i rami del Parlamento il M5S risulta essere la prima forza politica, mentre, sempre a livello cittadino, la seconda per la Camera risulta essere la Lega, per il Senato Forza Italia, che esprimeva come candidato all’uninominale l’ex sindaco Mallegni.

Anche il nostro partito ha raccolto un consenso diversificato fra Camera e Senato: rispettivamente circa 2600 e intorno ai 2300.

Certamente speravamo in un dato più confortante, in termini numerici, ma il risultato era, purtroppo, prevedibile.

Per quanto ci riguarda, faremo la nostra discussione sul dato nazionale, ma già da oggi guardiamo avanti, proiettati al futuro. È necessario analizzare i risultati per cercare di non commettere gli stessi errori sul piano locale, ma non possiamo perdere tempo a leccarci le ferite. Dopo le opportune e dovute riflessioni, riprenderemo a breve il nostro cammino verso le elezioni amministrative. Vogliamo dare alla città un nuovo e buono governo, abbiamo le persone, le capacità e le idee giuste per farlo.

Un sincero ringraziamento va a tutti i nostri militanti che in queste settimane si sono prodigati per far conoscere le proposte del PD sul territorio e a chi è stato presente ai seggi anche fino a tarda notte, solo per raccogliere e comunicarci i dati. È da qui che il PD Pietrasanta vuole partire, dal valore e dalla qualità umana dei suoi militanti e da questo senso di appartenenza ad una comunità, una ricchezza non così comune e che faremo in modo di non dare mai per scontata.

Antonio Orsucci

Segretario comunale PD Pietrasanta