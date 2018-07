Orietta Berti, Giovanna Nocetti e Caterina Ferri: tre voci femminili in un unico concerto alla Versiliana

MARINA DI PIETRASANTA – L’appuntamento è per domenica 15 luglio presso il Gran Teatro La Versiliana alle ore 21.15.

Lo spettacolo vedrà il susseguirsi di tre artiste: Orietta Berti e Giovanna Nocetti canteranno le più belle canzoni del loro infinito repertorio, Caterina Ferri interpreterà una selezione di grandi successi. Alcuni brani saranno coreografati con un eccezionale corpo di ballo. La direzione artistica è affidata al regista fortemarmino Angelo Polacci.

Orietta Berti – in arte Orietta Galimberi Cantante e personaggio televisivo italiana conosciuta da molte generazioni. Nel corso della sua carriera ha venduto 15 milioni di dischi ottenendo 4 dischi d’oro, uno di platino e due d’argento. Nella sua carriera ha collezionato numerosi premi. Recentemente ha portato al successo il brano “Dietro un grande Amore” formato Paolo Limiti Giovanna Nocetti.

Giovanna – all’anagrafe Giovanna Nocetti. Nasce a Viareggio. Debutta nel 1967 con l’etichetta Meazzi. Insignita di numerosi premi tra cui il Leone D’Oro alla carriera, il premio De Curtis e Campidoglio. Ha collaborato con l’autore Paolo Limiti per la stesura di diverse canzoni ed è stata direttrice d’Orchestra di “E…state in tv” con Paolo Limiti in onda su rai 1. Ospite fissa alla trasmissione “Bel Tempo si Spera” su tv 2000. Attualmente si occupa di musica lirica e regia teatrale di numerose opere in giro per il mondo.

Caterina Ferri – cantante Versiliese conosciuta non solo per le sue doti canore ma anche per i suoi spettacoli in cui emerge come attrice e trasformista. Di recente l’abbiamo vista su Rai2 a Mezzogiorno in Famiglia e a Tv 2000 dove ha presentato l’inedito “Trenta Giorni” firmato Paolo Limiti-Giovanna Nocetti.

I biglietti sono in vendita in Versiliana e su Ticketone da 25 a 10 euro.