Orgoglio per il Premio Letterario Massarosa che sbarca al Salone del Libro di Torino

MASSAROSA – Un’eccezionale vetrina quest’anno per il Premio Letterario Massarosa.

E’ arrivata infatti la conferma dalla Regione Toscana che il Premio Letterario Massarosa avrà un suo spazio all’interno del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 10 al 14 maggio p.v.

“Finalmente il nostro Premio potrà farsi conoscere in una delle vetrine più importanti per l’editoria – sottolinea il sindaco Franco Mungai. Oltre ad essere presenti all’interno dello stand della Regione Toscana, sabato 12 maggio dalle 12,30 alle 13 avremo l’occasione di presentare il nostro Premio, uno dei più antichi d’Italia, che in questi anni ha fatto passi da gigante, grazie all’impegno del Comitato promotore e del consigliere delegato Raffaello Giannini che ha preso importanti contatti con la scuola Holden di Torino” .

“L’impegno che ci ha condotti fino a qui- aggiunge la consigliera delegata alla cultura Linda Frati– ci ha permesso di ottenere questa occasione unica per il nostro Premio e per il nostro Comune. Approdare al salone del libro di Torino ci consentirà di promuovere un evento dalle caratteristiche uniche, un premio storico che ha dato i natali letterari a molti scrittori, divenuti oggi famosi, e che ha tutti i requisiti per qualificarsi al pari di molte altre rassegne italiane più conosciute. Siamo, dunque, orgogliosi per il conseguimento di questo obiettivo e ci auguriamo che questo sia solo il primo, di una lunga serie, di traguardi che raggiungeremo in futuro. L’impegno profuso in questa missione sarà, dunque, una costante e il veicolo principale per promuovere il nostro premio, diffondendone la sua conoscenza in modo capillare”.