Orgoglio per il Collegio dei Geometri che premia gli iscritti da 40, 50 e 60 anni

LUCCA – Un evento che profuma di ottimismo, di impegno, di coraggio e di sacrificio quello che si è svolto venerdì 16 marzo nei locali dell’incantevole Real Collegio di Lucca organizzato dal Collegio dei Geometri di Lucca e dei Geometri Laureati della Provincia in occasione del compimento di 40, 50 e 60 anni di attività degli iscritti.

Erano presenti a rappresentare le istituzioni il prefetto Maria Laura Simonetti, la docente Donatella Buonriposi, il Vice Presidente della Provincia Luca Menesini, il geometra Gianni Luni, il Vice Presidente del Consiglio Nazionale Antonio Benvenuti, l’avvocato Carla Guidi e il Presidente del Collegio Pietro Lucchesi, ideatore e organizzatore della serata.

Orgoglio e commozione sono stati i protagonisti di questa ammirevole serata che ha visto lacrime di gioia, spettacoli di cabaret, musica, buon cibo e eleganza.

“La cerimonia è stata organizzata dai giovani nuovi iscritti al collegio – spiega il Presidente Lucchesi – e questo mi rende molto orgoglioso. Vedere in questi ragazzi la creatività e la tenacia con cui si sono appassionati a questa causa mi rende ottimista per il futuro”.

In un periodo storico complesso non è forse la priorità organizzare una festa rispetto ai problemi che ogni persona si trova ad affrontare giornalmente ma quello organizzata dal Collegio dei Geometri è stato un invito all’ottimismo, una spinta alla voglia di non arrendersi e alla speranza di credere ancora in qualcosa.

Erano presenti tutti coloro che in questo 2018 festeggiano 40 anni, 50 anni e 60 anni di carriera e che si sono alternati in un via vai di emozionanti abbracci ricevendo come premio una spilla d’argento e oro, simbolo inestimabile della tenacia con la quale non si sono arresi davanti a una società che è cambiata davanti ai loro occhi e nella quale magari hanno fatto fatica a ritrovarsi.

“E’ un evento per tutti, non solo per i premiati, perché è stato creato con la speranza di regalare non solo un premio ma un’emozione indimenticabile nel cuore dei nostri geometri – continua Lucchesi -. Un traguardo come questo è l’occasione per guardarsi indietro e rivedere tutti i tasselli della propria vita e per fare in modo che tutti coloro che esercitano da così tanti anni possano essere di esempio a quelli che si sono appena iscritti, rivedendo in loro i ragazzi pieni di sogni che erano”.

Un’iniziativa volta al confronto generazionale, oltre che al merito, con la speranza di indicare la strada ai giovani temerari con i piedi ben saldati a terra e credenti in un mondo che si conquista con la fatica e le rinunce. Un messaggio volto ai giovani che come ha affermato il Vice Presidente del Consiglio Nazionale Antonio Benvenuti “sono il futuro”, un futuro incerto ma al quale non possiamo e non dobbiamo rinunciare.

Altro scopo, e non da meno, dell’evento è stato quello di far riemergere nella nostra società la professione del geometra che negli ultimi anni ha avuto calo notevole guardando le statistiche delle iscrizioni agli istituti secondari.

“Ho accolto quel grido d’allarme lanciato dall’ordine e dal Presidente che hanno colto la difficoltà e l’emergenza di una scomparsa della figura del geometra– racconta Buonriposi – Abbiamo fatto un lavoro congiunto, organizzando vari incontri e vari momenti di scambio e attivando anche un’alternanza scuola/lavoro che sembra abbia rimesso in moto fin da subito la macchina. L’obiettivo non è tanto quello di insegnare subito il mestiere ai ragazzi ma dare loro le competenze trasversali, cioè tutte quelle competenze che gli permettano una visione del mondo del lavoro e delle sinergie che si creano attraverso lo scambio di competenze. Guardare ai giovani adesso è essenziale, abbiamo bisogno di dare ai nostri ragazzi un sogno e tornare a farli credere in qualcosa”.

La professione del geometra nasce 5000 anni fa e da tutto questo tempo questi professionisti sono a fianco dei cittadini nei momenti significativi della vita; quando acquistano o vendono un immobile; quando lo ristrutturano; nelle amministrazioni; nelle successioni, nelle stime; nelle rettifiche dei confini ed in genere in tutte le occasioni in cui si debba interagire con la pubblica Amministrazione per i più disparati casi; affrontando assieme il percorso ad ostacoli che la burocrazia ci propone.

“Questa bella iniziativa è la celebrazione dell’approccio che una professione ha con le istituzioni e i cittadini – sottolinea Menesini – e che nonostante nella società odierna siano cambiati molti aspetti rispetto al passato resta comunque una sfida che vede tutti impegnati per attuare un cambiamento”.

A presentare la serata c’era Matteo Cesca che ha allietato gli ospiti con la sua comicità tutta Toscana alternando momenti di musica, risate e consegna dei premi.

“Che questo premio si aggiunga alla soddisfazione personale vedendo realizzato il proprio motivo di vita” ha detto il geometra Luni e gli sguardi soddisfatti erano veramente tanti. A partire da anziani signori reduci da una vita passata ad una scrivania per il bene dei cittadini, a figli che con occhi di ammirazione osservavano il proprio padre ricevere un premio per la dedizione avuta negli anni al proprio mestiere, alle mogli ricche di orgoglio e ripagate di anni di cene mancate e dormite sul divano.

Un trionfo di sincerità, umiltà e passione ma anche l’occasione per premiare se stessi, come sottolinea il Presidente Lucchesi.

“Il confronto sta alla base di questa cerimonia e credo fortemente che solo confrontandosi si riesca a risolvere i problemi prima che essi siano realmente tangibili, l’impegno sta alla base della vita ed è nostro dovere premiarlo e dare l’esempio ai giovani iscritti che sognano un futuro ricco di vittorie e soddisfazioni come i nostri premiati” conclude Lucchesi.

In una società nella quale apparire è più importante che essere e dove nella maggior parte dei casi per lavorare bisogna scendere a compromessi cosa è un geometra? I millennials forse nemmeno lo sanno e ignorano in esso il barlume che illumina un passato temporalmente vicino ma culturalmente lontano anni luce; quel passato fatto di valori e di obiettivi raggiunti con notti insonni di lavoro e sudore che scende dalla fronte, quel passato che un evento come questo ha voluto restituire a tutti quei giovani geometri avidi di sogni e ambizioni.