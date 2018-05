Orario della polizia municipale: Raspini avanza una nuova proposta alla delegazione trattante

LUCCA – Si è svolto questa mattina (giovedì 17 maggio) un incontro fra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale per la trattativa della vertenza relativa alla rimodulazione dell’orario degli agenti della Polizia Municipale, che l’amministrazione vuole portare da un’articolazione basata su cinque giorni lavorativi e due di riposo a una di sei giorni lavorativi e uno di riposo.

Nella riunione l’amministrazione, per il tramite dell’assessore Francesco Raspini, ha messo sul tavolo una serie di proposte integrative, migliorative e compensative per giungere a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. In particolare per venire incontro al disagio dei lavoratori anche in considerazione del cambio di abitudini che si ripercuote anche nell’ambito familiare, si è proposta l’adozione progressiva del nuovo sistema su tre anni partendo dal prossimo. Nel 2019 gli agenti avrebbero così solo sei mesi con il nuovo orario di sei giornate lavorative e altri sei mesi con il vecchio orario di cinque giornate. Nel 2020 si passerebbe a nove mesi con la settimana ‘lunga’ di sei giorni lavorativi e altri tre mesi con quella ‘corta’ di cinque giorni. Solo nell’anno 2021 il sistema verrebbe portato a regime completo.

L’altra offerta illustrata al tavolo dai rappresentanti dell’amministrazione riguarda l’abbassamento da cinque a un solo anno per poter usufruire della possibilità di mutare profilo professionale all’interno del Comune. In questo modo, secondo le possibilità offerte dalle esigenze di servizio sarebbe più facile, per chi desidera, passare dalla Polizia municipale ad altre posizioni disponibili sulla pianta organica dell’ente. I posti di agente di polizia municipale lasciati in questo modo vacanti saranno coperti integralmente con nuove assunzioni, confermandosi peraltro le nuove assunzioni (3 Agenti) già previste nel vigente piano delle assunzioni, che si concretizzerebbero già a partire dalla prossima estate.

La proposta presentata prevede anche l’impegno a riservare una quota di progressioni verticali interne alla Polizia municipale per riparare all’attuale criticità nei ruoli di ispettore dovuti ai pensionamenti.

L’amministrazione ha espresso inoltre l’impegno ad aprire un tavolo per discutere delle nuove indennità per i servizi esterni, previste dalla nuova ipotesi di contratto nazionale. In questo ambito sarà tenuto conto del sacrificio sopportato dagli agenti impegnati maggiormente dal nuovo orario di lavoro. Infine, l’amministrazione è pronta a valutare un ulteriore innalzamento del fondo per la previdenza integrativa.