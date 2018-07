Operazione “Estate Sicura”: controlli straordinari dei carabinieri in tutto il territorio provinciale

LUCCA – Prosegue l’operazione “Estate sicura” portata avanti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lucca per la prevenzione e il contrasto della cosiddetta criminalità diffusa, su tutta la provincia, con particolare attenzione ai reati predatori, quali furti e rapine in abitazione, scippi e borseggi.

Anche nell’ultimo fine settimana è stato rafforzato il dispositivo di prevenzione, con l’obiettivo di esercitare un controllo più incisivo sul territorio, sia in relazione all’elevata mobilità delle persone da e per le località di villeggiatura, sia alla conseguente minore presenza della gente nelle abitazioni, che spesso lascia campo libero a ladri e malfattori.

Nel corso dei servizi è stato arrestato a Borgo a Mozzano uno straniero per tentato furto in abitazione e denunciato un italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati controllati 150 veicoli ed identificate 220 persone, ispezionati 6 esercizi pubblici tra cui alcuni locali notturni.

Nel dettaglio:

IN GARFAGNANA

I Carabinieri della Stazione di Borgo a Mozzano, alle ore 23,00 di ieri sera, hanno arrestato un albanese, che insieme ad altri complici era penetrato, previa forzatura di un lucernaio posto sul tetto, in una villa in località Piano della Rocca, nel comune di Borgo a Mozzano. Lo straniero è stato però sorpreso dalla pronta reazione delle vittime, le quali, messe in guardia dal sistema d’allarme, a seguito di una colluttazione in cui riportavano tutte lievi escoriazioni e contusioni varie medicate sul posto da personale del 118, sono riuscite a bloccarlo, mentre tentava di scappare a bordo di una BMW, rubata nel mese di giugno a Forte dei Marmi e utilizzata dai malviventi per raggiungere il posto. L’immediato arrivo dei Carabinieri della locale Stazione ha consentito poi di trarlo in arresto e verificare che il bagagliaio della BMW rubata era colmo di attrezzi da scasso, quali smerigliatrici, piedi di porco, mazze e cacciaviti oltre a corde e torce elettriche. Dentro la macchina anche una ricetrasmittente che serviva al malvivente per comunicare con i complici.

A carico dell’arrestato, 30 anni, pluripregiudicato senza fissa dimora, risultava pendente un ordine di carcerazione per espiazione definitiva di pene concorrenti (2 anni, 9 mesi e 5 giorni di reclusione più 500,00 euro di multa), emesso l’11 novembre 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, sempre per reati contro il patrimonio. L’albanese arrestato dovrà rispondere anche del reato di ricettazione della BMW rubata a Forte dei Marmi.

Sempre in Garfagnana, nelle prime ore del mattino, sono stati effettuati numerosi controlli alla circolazione stradale lungo le principali arterie stradali. Significativi due controlli eseguiti dal Radiomobile di Castelnuovo in Piazza al Serchio, dove due persone sono risultate positive all’esame dell’alcool test e quindi sanzionate ai sensi del CDS che prevede in questi casi anche il ritiro della patente.

Stessa sorte è toccata ad un automobilista controllato a Castelnuovo di Garfagnana, in località Pontecosi, da un equipaggio del Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri.

IN VERSILIA

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Viareggio hanno effettuato un mirato servizio coordinato di controllo del territorio concentrato nelle zone di Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e Torre del Lago, località della fascia costiera piuttosto sensibili considerata l’affluenza di questo periodo.

Nell’ambito del particolare servizio, un equipaggio del Nucleo Radiomobile impegnato a perlustrare la pineta di Levante, in zona Torre del Lago, spesso frequentata da persone con problemi di tossicodipendenza, ha sottoposto a controllo un 43enne italiano a bordo di una bicicletta. L’uomo si è subito mostrato nervoso durante controllo, per cui i militari hanno approfondito gli accertamenti sottoponendo a perquisizione personale il fermato che è stato trovato in possesso di 4 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di circa 4 grammi.

L’uomo, residente a Torre del Lago e privo di precedenti penali, sarà deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.