Online bando e modulo di iscrizione per l’edizione 2018 de ‘La Scuola si presenta’

LUCCA – Torna anche quest’anno, dal 22 al 31 maggio, La scuola si presenta, promossa da Teatro del Giglio e Assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca. Giunta alla sua quattordicesima edizione, la rassegna si pone come momento di sintesi e condivisione delle esperienze teatrali e musicali realizzate nelle scuole e nelle associazioni del territorio nel corso dell’anno scolastico 2017-2018. La scuola si presenta, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e alle associazioni che svolgono attività teatrale e musicale in collaborazione con gli istituti scolastici, è un’importante occasione di valorizzazione e promozione dei risultati dell’educazione musicale e teatrale nella scuola.

Portando in scena, sul palco del teatro San Girolamo, il frutto del lavoro di un anno scolastico, i giovani attori e musicisti – al contempo agenti e spettatori – hanno l’occasione di condividere con i compagni, le famiglie e la città le difficoltà e le conquiste del far musica e teatro insieme.

Giovedì 29 marzo alle ore 17, nel ridotto del teatro, si terrà una riunione organizzativa aperta a tutte le scuole e le associazioni interessate a partecipare alla rassegna.

Le domande di partecipazione alla rassegna dovranno essere inviate entro venerdì 13 aprile. Bando e modulo di partecipazione sono online su www.teatrodelgiglio.it. Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Formazione del Teatro del Giglio (email c.russo@nullteatrodelgiglio.it).