Omaggio al ’68 alla Tenuta dello Scompiglio

CAPANNORI – Prende le mosse dalla tragica storia di Franco Serantini, giovane anarchico di origini sarde morto a Pisa nel 1972 e divenuto simbolo di una generazione, l’Omaggio al ’68 che l’Associazione Culturale Dello Scompiglio, diretta dalla regista e performer Cecilia Bertoni, propone sabato 12 maggio nella omonima Tenuta di Vorno (Lucca). Alle ore 19.30, “N.N. Sulla morte dell’anarchico Serantini”, con la musica del compositore pisano Francesco Filidei e i testi di Stefano Busellato. Un affresco sonoro per sei voci soliste e sei percussionisti – ispirato al libro di Corrado Stajano “Il sovversivo”, del 1975 – che ripercorre una delle pagine più dolorose e significative della nostra storia.

Con le percussioni dei solisti di Ars Ludi e le voci di Ready-Made Ensemble. Direzione di Tonino Battista.

Il concerto è realizzato con il supporto di SIAE per il progetto “SIAE – Classici di Oggi”.

Programma:

I Manifestazione

II Canto primo (Dormo)

III Intermezzo primo (Autopsia-Tuttomondo)

IV Carcere

V Intermezzo secondo (S’Angioni)

VI Canto secondo (Drommi)

VII I Funerali dell’Anarchico Serantini

musica di Francesco Filidei

testi di Stefano Busellato

percussioni, Ars Ludi: Antonio Caggiano, Pietro Pompei, Rodolfo Rossi, Gianluca Ruggeri, Aurelio Scudetti, Flavio Tanzi

voci, Ready-Made Ensemble: Paola Ronchetti, soprano, Antonella Marotta, mezzosoprano, Marta Zanazzi, contralto, Romolo Tisano, tenore, David Ravignani, baritono, Giuliano Mazzini, basso

direttore Tonino Battista

“N.N. è un’opera dedicata all’anarchico Franco Serantini – spiega Antonio Caggiano, cofondatore dell’ensemble Ars Ludi – Arrestato durante la manifestazione del 5 maggio ’72 a Pisa, pestato e condotto in carcere morì in modo atroce in seguito alle percosse subite da parte della polizia. Una storia che è una miscela esplosiva di ingiustizia, ribellione, solitudine e passione capace di riassumere da sola tutta un’epoca e l’intera generazione figlia del ’68.”

Appunti di testo di Filidei tratti dalla partitura: “Tutti gli interpreti sono impegnati fisicamente in modo totale, sulla partitura sono notati persino i movimenti del collo e della testa: la prima parte è uno scenario di scontri, fra suoni di sirena, fischietti di polizia ed esecutori che pestando i piedi per terra imitano un plotone in marcia, la seconda un percorso all’interno della mente e del corpo martoriato di Serantini con riferimenti evidenti alla Passione, l’ultima una sorta di rito laico che vede tutti i partecipanti seduti dietro al loro tavolo nero scatenarsi fra schiocchi di lingua e di dita, respiri, mani battute, baci, colpi di tosse, urla. Queste sezioni principali son separate da due canti e due intermezzi fra il grottesco ed il nostalgico. Un percorso verso la lingua sarda e verso una figura materna si delineano a poco a poco attraverso la partitura, per giungere ai frammenti di una incredibile ninna nanna campidanese.

Il testo è affidato al filosofo pisano Stefano Busellato. Dalla biblioteca Serantini, da Corrado Stajano e Nanni Balestrini sono stati forniti incoraggiamenti e materiale utile.”