Oltre tremila visitatori per il VeganFest di Lucca

LUCCA – Si è appena conclusa la prima edizione lucchese del VeganFest, la due giorni dedicata al mondo vegan e non solo, e gli organizzatori guardano già al 2019. La XI edizione dell’evento, la prima al Polo Fiere di Lucca, gestito da Lucca Crea (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games), ha portato in città il più grande festival d’Europa ed è stata una vera e propria full immersion in una realtà in continua espansione.

Organizzato da VEGANOK network, la prima ed unica certificazione etica per prodotti vegan nata in Italia, con oltre 1.100 realtà certificate, tra aziende ed operatori, il Vegan Fest ha colto nel segno, coinvolgendo un folto pubblico interessato in oltre oltre 70 appuntamenti, tra incontri, conferenze, presentazioni e approfondimenti scientifici; oltre ad offrire una ricca mostra mercato con oltre 80 espositori e una vivace area dedicata all’alimentazione con lo street food, degustazioni gratuite e cooking show a cura dei migliori chef italiani.

“Questa prima edizione Lucchese del VeganFest è stata sorprendente – commenta Renata Balducci, presidente di AssoVegan –. Un grazie a Lucca Crea, nostro partner, per la riuscita straordinaria dell’evento: siamo tutti veramente soddisfatti del risultato ottenuto e siamo già pronti con idee nuove e progetti straordinari, per pianificare la prossima edizione di cui sicuramente, fra un po’ di tempo, sapremo darvi le nuove date. Quindi grazie a tutti per la collaborazione e grazie a tutti coloro che hanno partecipato”.

“Lucca Crea – sottolinea il direttore generale Emanuele Vietina – si è accostata a questo festival con il bagaglio di valori di Lucca Comics & Games, come per esempio scoperta, comunità, inclusione. Ho visto stand sorprendenti e di ottima qualità, grandi ospiti come lo scrittore Folco Terzani e tante possibilità di provare esperienze nuove. La prima edizione è stata ricchissima di opportunità e tanti sono stati pronti a cogliere, in questo vivace week-end di aprile”.

Grande apprezzamento per gli ospiti come Folco Terzani documentarista e scrittore, Claudia Zanella, modella, attrice e scrittrice, Dado Martino, comico e regista; Emanuele Di Biase, il pasticcere 5 volte campione italiano; gli atleti Maurizio Falasconi e Massimo Brunaccioni, campione mondiale di Natural Body Building.